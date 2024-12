Seine Entscheidung, nach 14 Vorstandsjahren, davon elf Jahre an der Vereinsspitze, hatte Pascal Schmitt bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Bei der Jahreshauptversammlung wurden ihm Lob, Anerkennung und Wertschätzung in vielfacher Weise entgegengebracht.

Nach elf Jahren Vollgas nicht mehr die Energie „Nach elf Jahren, in denen ich immer mit offenem Visier und Vollgas alle Herausforderungen und Aufgaben angegangen bin, merke ich deutlich, dass ich nicht mehr mit der Energie mein Amt ausfüllen kann, wie ich es selbst von mir erwarte“, begründete Schmitt seinen Verzicht auf eine weitere Amtszeit. Deshalb sei es jetzt an der Zeit für Neues, für neue Gesichter, neue Ideen, neue Motivation.

Vereinsmitglieder übernehmen Verantwortung „Ich bin sehr stolz, dass wir es immer wieder schaffen, engagierte Vereinsmitglieder in verantwortliche Positionen zu bringen und so unser Narrenschiff auf Kurs zu halten und dass der Verein positiv in die Zukunft blicken kann.“ Er zitierte seinen legendären Vorgänger Jule Fischer, der mit einem zwinkernden Auge oft gesagt habe: „Es gibt nix Ernsteres als d´Fasnet.“ Er aber sage auch gerne: „Es gibt nix Schöneres als d´Fasnet.“

Vieles ist einfacher, wenn man zusammenhält Seine Gedanken, um was es ihm von Anfang an gegangen sei, drückte er zum krönenden Abschluss tiefsinnig und humorvoll in den Strophen seines Abschiedsliedes mit Gitarre aus: „Gemeinschaft und das Bewusstsein, dass man gemeinsam alles schaffen kann und vieles einfacher ist, wenn man zusammenhält.“

Stehende Ovationen für einen authentischen Menschen „So wie man ihn kennt und schätzt. Völlig authentisch“, war der allgemeine Tenor. Minutenlange stehende Ovationen zeigten den Dank und die Wertschätzung der Versammlung für ihren scheidenden Narrenpräsidenten, der die Fasnet maßgeblich geprägt und den Verein zur heutigen Blüte und herausragenden Stellung geführt hat.

Kombination von viel Kreativität und närrischen Humor Bestätigt wurde dies auch von Ringpräsident Thomas Fischer, der mit seinem Stellvertreter Tobias Welte und Brauchtumskommissar Jakob Holocher angereist kam, um dem „Ausscheider“ zu danken und ihn mit dem Ehrenorden des Närrischen Freundschafstrings auszuzeichnen: „Mit Pascal Schmitt geht ein Zunftmeister von Bord, der für viele seiner Kollegen im Ring in vielen Dingen immer ein Vorbild war“, so Thomas Fischer. Mit seinem „unglaublichen Talent“ und der „Kombination von sehr viel Kreativität und närrischen Humor“ könne er die Menschen begeistern.

Verein fit für die Zukunft gemacht Fischer verwies auch auf das hervorragend organisierte Ringtreffen 2020 und die Einladungstour der „Bettschoner“ bei den Ringzünften. Eine bisher einmalige Idee, die auch in anderen Narrenvereinigungen Anklang gefunden habe. Besonders beeindruckt habe ihn aber auch die Art und Weise, wie man einen Verein fit für die Zukunft machen könne. Dies habe er selbst als Teilnehmer der „Zukunftswerkstatt“ des Narrenvereins miterlebt. „Fasnet mit Herz und Verstand“ halt, wie es in einem Weitinger Fasnetmotto heißt.

Stolz über die aktuelle Aufstellung

Engagierte, hochmotivierte und kreative Gruppen Darauf können seine beiden Nachfolgerinnen Larissa Leins und Jutta Müller aufbauen: „Ja, wir freuen uns vor allem, den Narrenverein so zu übernehmen, wie er aktuell ‚dasteht‘ und können stolz darauf sein, wie wir aktuell in der Vorstandschaft und im Ausschuss aufgestellt sind.“ Sie verwiesen dabei auch auf engagierte, hochmotivierte und kreative Gruppen und Vereinsmitglieder.

Fachbereichsübergreifende Arbeit weiter stärken

„Da die Anforderungen an die Vereine immer größer und komplexer werden, arbeiten wir seit zwei Jahren in Fachbereichen, um der Vielfalt an Themen gerecht zu werden“, so Larissa Leins. Dabei wolle man versuchen, die fachbereichsübergreifende Arbeit weiter zu stärken, „sodass wir gemeinsam als Team die eine oder andere, manchmal auch ‚ohleidige‘ Aufgabe mit Spaß meistern“. Auf alle Fälle, und getreu einem anderen Weitinger Motto, wollen auch sie mit allen „Fasnet feiern, wia’s dr Brauch isch.“