1 Die Gastzünfte versprechen ein buntes Unterhaltungsprogramm.(Archivfoto) Foto: Klaus May

Der Narrenverein Rosenfeld lädt wieder zur Kinderfasnet ein, die es seit den 80er-Jahren gibt. Am Abend feiern dann die Erwachsenen.









In der Festhalle Rosenfeld finden am Samstag, 25. Januar, wieder die Kinderfasnet und die Narrenparty des Narrenvereins statt. Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr mit der traditionellen Kinderfasnet, die es schon seit den 80er-Jahren gibt.