Narrenverein Kehrwieder: So feiern die Mundelfinger ihr dreitägiges Fasnetspektakel

Am Freitagabend fiel der Startschuss für ein dreitägiges Mundelfinger Fasnetspektakel, das die Gemeinde im Westen von Hüfingen in eine riesengroße Manege der Heiterkeit und Narretei verwandelte. Die Mundelfinger Kehrwieder-Narren hatten zu ihrem 75-jährigen Jubiläum eingeladen und tausenden von Gästen ein Fest geboten, bei dem ein Zahnrädchen ins andere griff.

Was sie in Zusammenarbeit zwischen allen örtlichen Vereinen und der Dorfgemeinschaft auf die Beine gestellt hatten, war, wie unzählige der Besucher während aller Festtage festgehalten hatten: „Einfach typisch Mundelfingen!“

Im Jubiläumsprogramm standen diverse Umzüge, ein Brauchtumsabend in der zur Manege umgestalteten Zirkushalle am Aubach und pausenloser Genuss und Party im Narrendorf. Dieses suchte seinesgleichen und begeisterte als Freizeit- und Genusslounge. Die Gäste nutzen die Chance, zwischen Bella Italia und Zirkuszelt, der unabsteigBar oder dem Rock-Schuppen zu pendeln. Die einen benötigten hierfür etwas länger, andere verweilten an einem Ort.

Die Vereine bieten ihre Spezialitäten an

Jeder Verein bot seine eigenen Spezialitäten in eigener Hütte oder in einem Zelt an. Allen gemein war die Freude und Begeisterung des Personals, das drei Tage Höchstleistung ablieferte, um allen Wünschen gerecht zu werden. Doch diese gute Laune übertrug sich rasch auf das Publikum.

Schnell hatte sich nach dem Nachtumzug am ersten Abend herumgesprochen, dass in Mundelfingen die Partyzeit ausgebrochen ist. Genauso schnell gab es im Narrendorf kein Durchkommen mehr. Wer die frostigen Temperaturen liebte oder keinen Platz mehr im Warmen ergatterte, bekam ein Aufwärmprogramm von den Guggenmusiken geboten, die auf der Open-Air-Bühne unterhielten. Die meisten Essensstände waren ohnehin vor den Hütten aufgebaut.

Am zweiten Tag sah es auf dem Parkplatz zunächst etwas verhaltener aus. War es möglich, dass nach dem Setzen des Narrenbaums die Festgäste ein wenig Ruhe benötigten? Mitnichten. In den Festhütten nahm der Trubel mit fortschreitender Dunkelheit zu, und des Rätsels Lösung der relativ wenig parkenden Autos war der aus allen Himmelsrichtungen ankommende Bus-Shuttle-Service, den die Festgäste nutzten.

Derweil gab es in der Zirkushalle Knie-Schiebä keine freien Plätze mehr. Zirkusdirektor Daniel Springindschmitten und sein Assistent Michael Kindler, das inzwischen seit 20 Jahren unzertrennliche Moderatorenduo der Zunft, führten durch ein närrisches Zirkusprogramm, das die Kehrwieder-Narren für ihre Gäste zusammengestellt hatten.

Glückwunsch zu einem tollen Fest

Doch zum Auftakt gab es Präsidiales von Anne-Rosel Schwarz, die im Namen der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) den Elferrat der Mundelfinger Narrenzunft zu einem tollen Fest beglückwünschte. Zum Dank führten die Stecklespringer ihren Brauchtumstanz auf.

Anschließend startete ein Programm, welches neben Clownereien, Magie, Feuerspektakel, Artistik und heißen Tänzen alles bot, was zu einem solchen Zirkusprogramm dazugehört. Derweil steppte im Narrendorf der Bär.

Absoluter Höhepunkt waren das SNV-Freundschaftstreffen und sein Jubiläumsumzug, bei dem mehrere tausend Hästräger aus 40 Umzugsgruppen und mindestens doppelt so viele Gäste die Veranstaltung krönten. Rings um Mundelfingen parkten Autos, soweit das Auge reichte, auf den Feldern. Die ursprünglich ausgewiesenen Parkplätze waren bereits um die Mittagszeit belegt.

Alles, was Rang und Namen hat

Auf der Ehrentribüne fand sich alles, was Rang und Namen in der SNV hat. Das Präsidium war ebenso präsent, wie der Brauchtumsausschuss. Bürgermeister Patrick Haas war bereits am dritten Tag in Folge vor Ort. Für Ortsvorsteher Michael Jerg war die Sause ohnehin ein Pflichttermin. Mittendrin stand Hofnarr Kurt Kammerer, der in seiner unverwechselbaren Art den Umzug von der ersten bis zur letzten Gruppe kommentierte.

Umzugsteilnehmer stecken alle mit guter Laune an

Das eigentliche Geschehen spielte sich auf den Umzugsstraßen und Gassen ab, die direkt ins Narrendorf führten. Angeführt von der Zunftkapelle Mundelfingen und den Gastgebern, steckten die Umzugsteilnehmer mit ihrer guten Laune alle entlang der Umzugsstrecke an.

Narrenvereine führten ihre Tänze zur Musik ihrer Kapellen auf, diverse Gardegruppen beeindruckten im Gleichschritt, Hexen überraschten unaufmerksame Gäste mit Stroh oder Konfetti. Besondere Vorsicht war bei den Umzugswagen geboten, von denen ebenfalls einige teilnahmen.

Farbenfroh, begeisternd und rundherum närrisch endete der Jubiläumsumzug. Im Narrendorf ging das Jubiläum bis weit nach Einbruch der Dunkelheit weiter.

