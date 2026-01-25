Narrenverein Kehrwieder: So feiern die Mundelfinger ihr dreitägiges Fasnetspektakel

Der Narrenverein Kehrwieder feiert in Mundelfingen sein 75-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Jubiläumszug. Tausende Hästräger sind dabei.
Am Freitagabend fiel der Startschuss für ein dreitägiges Mundelfinger Fasnetspektakel, das die Gemeinde im Westen von Hüfingen in eine riesengroße Manege der Heiterkeit und Narretei verwandelte. Die Mundelfinger Kehrwieder-Narren hatten zu ihrem 75-jährigen Jubiläum eingeladen und tausenden von Gästen ein Fest geboten, bei dem ein Zahnrädchen ins andere griff.