Pünktlich um 19.25 Uhr eröffnete der Vorsitzende Jens Wolber die Generalversammlung der Egehaddel im Vereinsheim und begrüßte die Mitglieder.

Die Sitzung begann laut Mitteilung mit einer Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder. Anschließend blickte der Vorsitzende auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück – eine kurze Fasnet, allerlei gemeinsame Unternehmungen wie Maiwanderung, EM-Public-Viewing, gemeinsame Arbeitseinsätze wie die Unterstützung der Stadt- und Feuerwehrkapelle bei ihrem 150-jährigen Jubiläum, Teilnahme am Bauernmarkt und vieles mehr.

Auch der Haddelwagen zog in diesem Jahr seine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Der Wagen wurde als Filmkulisse für den ZDF-Zweiteiler „Vogelfrei“ genutzt und diente als Wohnwagen. Alle warten nun gespannt auf die Ausstrahlung der Sendung im neuen Jahr. Soviel sei gesagt, er ist für die kommende Fasnet wieder voll einsatzfähig.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die Neuwahl des Vorstands. Jens Wolber wurde erneut als erster Vorsitzender bestätigt. Für das Amt des ersten Schriftführers trat Nico Aberle an und wurde einstimmig gewählt. Christoph Herrmann, der das Amt viele Jahre lang mit viel Engagement ausgeführt hatte, trat nicht mehr zur Wahl an. Der Vorstand und die Mitglieder dankten ihm für seine jahrelange Arbeit.

Beim Schiltacher Advent mit dabei

Auch der Posten des Festwirts war vakant, da Felix Müller aufgrund seiner beruflichen Weiterbildung (Meisterschule) nicht mehr zur Verfügung stand. Als Dank für seine engagierte Tätigkeit in den vergangenen Jahren wurde ihm viel Lob ausgesprochen. Markus Müller wurde als neuer Festwirt gewählt. Frank Staiger wurde als Kassierer erneut in seinem Amt bestätigt, ebenso wie Aylin Zahal als Kleidlewartin und Lucy Hentschlofski als Jugendvertreterin.

Es folgte der Ausblick auf bevorstehende Termine. Am Freitag, 6. Dezember, erfolgt die Teilnahme am Schiltacher Advent mit anschließender „Back to 80’s & 90’s Party“ im Vereinsheim „Zum Egehaddel“ auf dem Marktplatz. Am 28. Dezember wandern die Egehaddel nach alter Tradition auf den Schwenkenhof.

Fasnetstermine 2025

Zu guter Letzt gab Jens Wolber noch die Fasnetstermine 2025 bekannt. Los geht es am 6. Januar mit dem Abstauben, bei dem die neu gegründete Tanzformation der Egehaddel „Spooky Spirits“ unter der Leitung von Aylin Zahal ihre Prämiere haben wird.

Auch für 2025 stehen wieder viele Arbeitseinsätze an wie das Stadtfest 2025. Jens Wolber appellierte an alle, dass jeder Einzelne gebraucht wird. Zudem laufen schon erste Vorbereitungen für das Jahr 2026 – das 33-Jahres-Jubiläum der Egehaddel steht an, Termin ist der 10. Januar 2026.