Narrenumzug durch Rust: Das kreative Spektakel zieht die Besucher an

Die Zuschauer strömten in Scharen zum Fasentsumzug in Rust. Dieser war auf den Samstag vorverlegt worden – eine Entscheidung, die sich ausgezahlt hat.
Rust hatte die richtige Entscheidung getroffen, ihren Umzug auf den Samstag vorzuverlegen. Scharenweise strömten die Menschen herbei, um das bunte Spektakel mitzuerleben und sogar die Sonne strahlte um die Wette. Knapp 80 Gruppen folgten dem Ruf der Narrenzunft Hanfrözi und reisten aus dem Südbezirk, Freiburg, Emmendingen, vom Kaiserstuhl und aus Ettenheim an.