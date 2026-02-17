Narrentreiben auf Marktplatz: Lörracher Fasnachtsfinale mit Kinderumzug und Guggekonzerten

Der „Fasnachtszyschdig“ in und um den Alten Marktplatz stand ganz im Zeichen der Kinderfasnacht. Der Nachwuchs aus Lörrach und Umgebung reihte sich nahtlos ins Narrentreiben ein.
Selbst der andauernde Nieselregen vermochte die Stimmung während des Kinderumzugs am „Fasnachtszyschdig“ nicht zu trüben. So startete um 13.30 Uhr der bunte Narrenwurm mit Cliquen und Wagen, in den sich zahlreiche Kinder aus Stadt und Land samt ihrer erwachsenen Begleiter einreihten. An der Spitze des Zugs segelte das Schiff „Annerösli” der Narrengilde elegant durch das Lörracher Fasnachtsgewässer, um schließlich am Umzugsende auf dem Marktplatz seinen Hafen zu erreichen.