Narrentreiben auf Marktplatz: Lörracher Fasnachtsfinale mit Kinderumzug und Guggekonzerten

Der „Fasnachtszyschdig“ in und um den Alten Marktplatz stand ganz im Zeichen der Kinderfasnacht. Der Nachwuchs aus Lörrach und Umgebung reihte sich nahtlos ins Narrentreiben ein.

Selbst der andauernde Nieselregen vermochte die Stimmung während des Kinderumzugs am „Fasnachtszyschdig“ nicht zu trüben. So startete um 13.30 Uhr der bunte Narrenwurm mit Cliquen und Wagen, in den sich zahlreiche Kinder aus Stadt und Land samt ihrer erwachsenen Begleiter einreihten. An der Spitze des Zugs segelte das Schiff „Annerösli” der Narrengilde elegant durch das Lörracher Fasnachtsgewässer, um schließlich am Umzugsende auf dem Marktplatz seinen Hafen zu erreichen.

„Annerösli“ segelte durch die Lörracher Innnenstadt. Foto: Hannes Brenneisen Kinder schlossen sich spontan dem Umzug an Guggemusiken und Cliquen aus Lörrach und Umgebung sowie bunter Konfettiregen sorgten an der Umzugsstrecke für beste Laune bei den Zuschauern. Immer wieder mischten sich die jüngsten Zuschauer unter die teilnehmenden Cliquen. Durch den bewussten Verzicht auf eine klassische Umzugsaufstellung war es dem Nachwuchs ein Leichtes, sich den Narren auf dem Weg zum Neuen Markplatz anzuschließen.

Beim Kinderumzug waren Groß und Klein gemeinsam in der Innenstadt unterwegs. Foto: Hannes Brenneisen

Bereits im Laufe des Vormittags bot die Narrengilde Lörrach ein gelungenes Rahmenprogramm im und rund um das Narrendorf auf dem Alten Marktplatz. Dort sorgten Gugge-Konzerte ab 11.30 Uhr für regen Andrang. Den Auftakt machten die „Node-Spucker“ aus Weil am Rhein auf der Hauptbühne. Es folgten weitere 20-minütige Kurzauftritte verschiedener Gugge-Formationen. Parallel unterhielten weitere klangstarke Schrägtöner die Zuschauer im Hebelpark bestens. Am Abend war zum Abschluss des Konzertreigens der Hexentanz vorgesehen.

Die Schrobbechöpf aus Stetten im Konfettiregen. Foto: Hannes Brenneisen

Die Moderation lag den ganzen Tag über fest in der Hand der Guggemusik „53er“, die das Publikum souverän durch das Lörracher Fasnachtsfinale führte.