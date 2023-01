Gardemädels stehen bereits in den Startlöchern

Großer Dank gebührt den Gardeleiterinnen (von links): Melanie Günter, Karin Lehmann, Lisa Färber, Anja Färber, Franziska Wetter, Natalie Mendel, Sarina Rais, Kathrin Allgaier, Sina Keller und Susanne Bucher.

Schramberg-Waldmössingen - Als 1970 die Narrenzunft Waldmössingen neu gegründet wurde, fehlte nur eines für einen "goarneta Auftritt" – eine Zunftgarde. Neun junge Frauen wollten sich dieser Aufgabe stellen und gründeten die erste Zunftgarde der Narrenzunft Waldmössingen im Herbst 1970.

Jung-, Zwischen- und Zunftballett

Was damals begann, setzte sich im Laufe der Jahre laut Mitteilung erfolgreich fort. Schon bald bestand der Wunsch, dass auch Kinder im Gardekleid tanzen wollten und eine Junggarde kam dazu. Aber auch das reichte nicht aus, um alle tanzbegeisterten Mädchen aufnehmen zu können. Wenige Jahre später wurde zusätzlich das Zwischenballett gegründet.

Seither verfügt die Narrenzunft Waldmössingen über drei erfolgreiche Tanzgruppen. Im Laufe der Jahre sammelten hier hunderte Mädchen ihre ersten Bühnenerfahrungen. Und das nicht nur an der Fasnet. Auch bei Tanzwettbewerben, Showtanzabenden und Dorffesten hatten und haben die Tanzgruppen aus Waldmössingen ihre Auftritte.

Über 50 Gardemädels

Seit Ostern 2022 arbeiten die Mädels des Jung-, Zwischen- und Zunftballetts an ihrem Garde- und Showtanz für das kommende Narrentreffen in Waldmössingen. Insgesamt verfügt die Narrenzunft über 50 Gardemädels, 19 im Jungballett, 18 im Zwischenballett und 13 im Zunftballett. Jährlich wird ein Showtanz und alle zwei Jahre ein neuer Gardetanz einstudiert. "Vor allem sind wir sehr stolz, viele engagierte junge Frauen dabei zu haben, die seit sieben, zehn oder 13 Jahren im Zunftballett unsere Zunft vertreten", betont Zunftmeister Manuel Häring. Das ist eine besondere Leistung, die von der Zunft jährlich mit der bronzenen, silbernen und goldenen Garde-Nadel geehrt wird.

Viel Ehrenamt steckt dahinter

Hervorzuheben ist außerdem, dass Anja Färber seit 21 Jahren als Gardeleiterin des Jungballetts Tänze einstudiert. Des weiteren engagieren sich Susanne Bucher und Kathrin Allgaier seit 20 Jahren als Gardeleiterinnen des Zunftballetts (zuvor des Zwischenballetts) für die Narrenzunft Waldmössingen. "Das ist etwas ganz Besonderes und nicht selbstverständlich. Für diese Leistung und die etlichen großartigen Choreografien sind wir unendlich dankbar", so Häring stolz. Die drei Ballettgruppen seien schließlich die Jugendarbeit des Vereins. Zur nächsten Fasnet 2024 übernimmt Karin Lehmann die Leitung des Jungballetts. Die Leitung des Zunftballetts übernimmt Natalie Mendel.

Nach aktiver Zeit dabei bleiben

Besonders schön sei es auch zu sehen, wie Ehemalige oder Aktive des Balletts das Heft selbst in die Hand nehmen wollen und sich als Leiterinnen engagieren, so nicht nur bei Susanne Bucher und Kathrin Allgaier, welche lange Zeit selbst in der Garde getanzt haben, sondern auch bei Sina Keller, Franziska Wetter (Leiterinnen Zwischenballett seit elf und neun Jahren), Lisa Färber und Sarina Rais, den Leiterinnen des Jungballetts.

Das sei, heißt es weiter, ein Beweis dafür, dass Garde viel mehr ist als "nur das Training einmal pro Woche", sondern ein Treffen unter Freundinnen. Garde bedeutet Spaß, Zusammenhalt, Tradition (er)leben und weitertragen.