Narrentreffen Bad Dürrheim: Das ist zum Jubiläumsnarrentreffen geplant

Zwei Tage Narrentreffen in Bad Dürrheim, zwei Tage läuft das öffentliche Leben – zumindest in der Innenstadt etwas anders ab. Für Besucher zu beachten sind vor allem gesperrte Straßen und Parkplätze – dafür gibt es aber eine große Party.

Die Fasnetsbändel über den Straßen hängen schon eine ganze Weile, Aus manch Christbaum wurde ein Narrenbaum, es stehen schon verschiedene Hütten und das Zelt auf dem Großraumparkplatz – und die Vorbereitungen für Massenquartiere und in den Hotels laufen ebenfalls – das Narrentreffen kann kommen. Es gibt verschiedene Beeinträchtigungen aufgrund des Narrentreffens am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar.

Verkehrsbeschränkungen Samstag, 8. Februar: Es findet eine temporäre Vollsperrung des Verkehrs von 13 bis 24 Uhr während der Umzugsaufstellung im Lindenplatz/Ecke Karlstraße und während des Umzuges in der Friedrichstraße, in der Luisenstraße und auf dem Rathausplatz statt. Ab der Luisenpassage bis zum Gasthaus Krone ist von 13 bis 24 Uhr ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wird über die Scheffelstraße umgeleitet.

Sonntag, 9. Februar: Es findet eine temporäre Vollsperrung des Verkehrs von 10 bis 18 Uhr während der Umzugsaufstellung in einem Teil der Schwenninger Straße, in einem Teil der Carl-Zeiss-Straße, in einem Teil der Seestraße, in der Siemensstraße, Am Salinensee und während des Umzuges in der Friedrichstraße, in der Bahnhofstraße und in der Salinenstraße statt.

Ab der Luisenpassage bis zum Gasthaus Krone ist von 10 bis 18 Uhr ebenfalls gesperrt. In der Salinenstraße, beginnend ab dem Parkplatz Bohrturm bis zum Rösslekreisel gilt eine Einbahnregelung für den Bring- und Abholverkehr der Gastzünfte. Der Verkehr wird über die B 27 und das Gewerbegebiet umgeleitet, teilt die Narrenzunft mit.

ÖPNV-Busverkehr Am Sonntag ist der ÖPNV-Busverkehr während der Sperrungen beeinträchtigt. Die Haltestellen in der Innenstadt sind nicht anfahrbar. Es wird eine Ersatzhaltestelle am Feuerwehr-Gerätehaus, Salinenstraße 25, eingerichtet. Ebenfalls ist die Haltestelle Gewerbegebiet anfahrbar.

Sperrungen Parkplätze Ein Teilstück des Großraumparkplatzes Stadtmitte ist seit Dienstag, 4. Februar, 7 Uhr gesperrt. Darüber hinaus ist der Parkplatz zwischen der Bäckerei Kutmühle und der katholischen Kirche ab Freitag, 7. Februar, 14 Uhr gesperrt. Der Parkplatz bei der Realschule am Salinensee ist ab Samstag, 8. Februar, 7 Uhr gesperrt. Die Parkplätze Salinensporthalle und Bohrturm sind dann ab Sonntag, 9. Februar, 7 Uhr gesperrt.

Programm Am Samstag, 8. Februar beginnt um 13.30 Uhr ein Umzug mit den Kindergärten vom Gasthaus Krone bis zum Rathausplatz, wo der Narrenbaum durch die Siedergilde gestellt wird.

Ab 15.30 Uhr gibt es Brauchtumsvorführungen der Narrenzünfte Geisingen, Kiebingen und Wellendingen auf dem Rathausplatz. Um 18 Uhr startet auf dem Rathausplatz ein Umzug zum närrischen Gottesdienst in der Kirche St. Johann, der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr, danach ist närrisches Treiben in den Gasthäusern, den Besenwirtschaften und in den Straßen.

Am Sonntag, 9. Februar beginnt der Tag mit dem närrischen Frühschoppen im Haus des Bürgers und ab 13.30 Uhr startet der große Umzug mit 37 Gastzünften und Musikgruppen. Aufstellung ist in Höhe der Schwenninger Straße, Seestraße und Am Salinensee. Die Umzugsstrecke verläuft die Schwenninger Straße hinunter über die Friedrichstraße, biegt in die Bahnhofstraße ab und über die Salinenstraße. Das Ende des Umzugs ist auf Höhe des Pfadfinderheims und des Großraumparkplatzes.

Essen und Trinken Für die erwarteten rund 2000 Narren am Samstag und bis zu 5000 am Sonntag gibt es rund um dem Großraumparkplatz und entlang der Umzugsstrecke von Rathausplatz bis zur Schwenninger Straße zahlreiche Besenwirtschaften, Bars, Wirtschaften, Imbissstände und Zelte. So zählt der Flyer 17 Besenwirtschaften und Zelte auf, und jeweils elf Essensstände und Gastronomien.

Schutzraum Die Narrenzunft hat einen Schutzraum für Personen eingerichtet, sollten sie sich in einer unangenehmen Situation befinden, bedroht oder belästigt werden. Hier gibt es unkompliziert Hilfe. Diese gibt es auch bei Mitarbeitern im Festbüro, dem Orga-Team mit den gelben Westen, dem Sicherheitsdienst, Sanitätern und den Narrenräten. Codewort ist dann: Panama.

Sonstiges Der Zunftmeisterempfang am Sonntag wird im Kurhaus stattfinden, die Ehrentribüne steht Ecke Bahnhof-/Luisenstraße, dort gibt es auch einen Umzugssprecher. Eine weitere Ansage gibt es Ecke Friedrich-/Viktoriastraße, auf der Höhe des Auktionshauses beim Adlerplatz und in der Nähe Einmündung Breslauerstraße. Das Festbüro befindet sich in der Viktoriastraße.

Gastzünfte Das Narrentreffen ist ein Landschaftstreffen Baar der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. Aus diesem Grund tummeln sich die Weißnarren am Wochenende. Hinzu kommen weitere Gastzünfte, zu denen natürlich die Bad Dürrheimer Narrenzünfte aus der Kernstadt und den Ortsteilen gehören. Desweiteren unter anderem die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, die Kißlegger Hudelmale, Spritzenmuck aus Ehingen, die Bockzunft aus Stetten a.k.M., die Altfischerzunft aus Laufenburg, die Narrenzünfte Bad Waldsee oder auch Aulendorf und Saulgau.