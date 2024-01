Tausende von Besuchern sahen einen farbenprächtigen Umzug. Genauso hatte es sich Zunftmeister Timo Holst im Vorfeld des Narrentags gewünscht.

Schon beim Zunftmeisterempfang am Vormittag in der Zunftstube war bestens gelaunt. Dort begrüßte er an erster Stelle Jürgen „Hacky“ Hartmann, der den Narrentag „erfunden“ hat. Ihm ist es zu verdanken, dass sich die Zünfte in den Ortschaften und der Kernstadt näher gekommen sind und, wie Timo Holst in seiner Ansprache betonte, „in eine Richtung arbeiten“. So mache die Fasnet auch Spaß.

Ein Lob hatte er für Schultheiß Jens Keucher parat, der standesgemäß im Häs mit einem dreispitzigen Hut und zwei Fuchsschwänzen zum Empfang erschienen war. Er sei ein Bürgermeister, der auch etwas für die Fasnet übrig habe. Ein herzliches Willkommen galt dem Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger.

Bürgermeister Keucher lobte seinerseits den Narrentag, der vor mehr als 20 Jahren in der Stadt eingeführt worden ist und inzwischen über die Stadtgrenzen hinausreicht.

„Jäckles Kropfer, dicke Häls“

„Wir nehmen Horb dazu und haben auch Vöhringen im Blick“, sagte Keucher mit einem Augenzwinkern. Ihn freute es natürlich besonders, dass sein Horber Amtskollege trotz viel Geschäft mit Brücke und Verkehr Zeit gefunden hat, nach Sulz zu kommen.

Schon vor dem Umzug hatte sich die Stadt mit Narren gefüllt. Musik aus den Lautsprecherboxen am Marktplatz, den aufgestellten Pavillons und aus den Hexenwagen brachte sie schon mal in Stimmung. Pünktlich um 13.30 Uhr setzte sich der Polizeischantle in Bewegung, hinter ihm folgte die große Schar der Sulzer Narren.

Die Narros und Salzsieder gaben ein beeindruckendes Bild ab. Dann hieß es „Jäckles Kropfer, dicke Häls“: Die Bergfelder, die vor einer Woche schon ihren großen Umzug hatten, zeigten keine Müdigkeit.

Mit Buzefalus, Burghexe und den Hakenmännern war die Narrenzunft Fischingen beim Narrentag vertreten. Glatt mussten diesmal die Schlosshexen allein repräsentieren. Die Gilde war am Sonntag beim Waldgau-Ringtreffen, das zur gleichen Zeit stattfand.

Hexen machen es den alten Ägyptern nach

Die freundlichen Sigmarswanger Mofänger sparten nicht mit Süßigkeiten, und die Hofnarren aus Mühlheim/Renfrizhausen waren, wie immer, lustig und gut drauf. Vor den Baurawaldhexen aus Holzhausen und die Duachberghexen aus Mühlheim musste man sich in Acht nehmen. Sie holten sich so manches Opfer am Straßenrand. Sportlich sind jedenfalls die meisten Hexen: Sie bauten am Marktplatz auch so manche Pyramide auf.

Die Broatschua-Zunft und die Schlossberghexen aus Vöhringen waren ebenfalls sehr zahlreich der Einladung zum Narrentag gefolgt. Die Narrenzunft Horb hatte sich trotz ihres bevorstehenden 100. Jubiläums auf nach Sulz gemacht, was ihr den Respekt der Gastgeber einbrachte.

Die Honberger aus Tuttlingen mit ihren Kischtä-Männle, die Plätzles-Narren aus Denkingen, die Narrenzunft Heiligenzimmern, die Heuliecherzunft Mariazell und die Schneckengraber aus Dettingen komplettierten den Umzug.