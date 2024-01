Narrentag in Oberndorf: Wer braucht schon Schlaf?

1 Die Narren des Viererbunds freuen sich schon auf den Narrentag in Oberndorf. Foto: Ralf Graner Photodesign

Wie, ist’s jetzt etwa schon soweit? Mit dem Narrentag ist es ein bisschen wie mit Weihnachten: Man weiß, dass der Termin kommt und ist dann doch überrascht.









Link kopiert



Jahrelang haben sich die Narren und Narrenzünfte, insbesondere die Oberndorfer Gastgeber, auf das Fest mit den Freunden des Viererbundes vorbereitet. Da wurde diskutiert, geplant, hinterfragt, umgeplant und, ja, auch gebangt. Mit jedem Gespräch wuchsen Anspannung ebenso wie Vorfreude. Auch bei uns Zeitungsleuten. Man ist in den vergangenen Monaten vielen Menschen begegnet, hat spannende Geschichten geschrieben und so manche einprägsame Begegnung gehabt. Und dann ist er einfach da, der Narrentag: „Selten, aber plötzlich“, wie es so schön heißt. Und das heißt auch: Jetzt fangen wir so richtig an. Unser Terminkalender fürs Wochenende in Oberndorf ist voll. Und natürlich soll auch ein bisschen Platz zum Feiern sein. Wie tief das Loch ist, in das wir Sonntagnacht fallen werden, will ich gar nicht wissen.