Narrentag in Oberndorf

1 Schuttig, Hansel, Hänsele, Schantle und Federahannes auf einem Bild: Darauf muss man jetzt wieder warten. Foto: Bodo Schnekenburger

Es waren nicht nur Tage voller Freude, Eindrücke und, ja, auch Schlaflosigkeit – es gab am diesjährigen Narrentag des Viererbundes in Oberndorf auch viele „erste Male“.









Vorneweg das Wetter: Regen, nasser Schnee, Windböen? Nicht in Oberndorf – zum ersten Mal beim Narrentag. Mancher bekam trotzdem seine Dusche ab. Dabei mundet das eigens für den Narrentag gebraute Bier doch so gut. Und war – wer hätte es gedacht – auch so gefragt, dass man hätte auf jeden Tropfen achten müssen.