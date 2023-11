Narrentag in Oberndorf: Alles Wichtige rund um Parken, Pendelbus und Einlass

Narrentag in Oberndorf

1 Jörg Lohmann (links) und Frank Schmid haben sich unter anderem mit der Streckenplanung auseinandergesetzt. Foto: Lohmann

Tausende von Narren und Zuschauern werden zum Narrentag nach Oberndorf strömen. Wo sie parken, wie sie schnell in die Stadt kommen und welche Umzugsstrecke sinnvoll ist, darüber hat sich der Verkehrsausschuss Gedanken gemacht – und auch Rücksicht auf den Fitnesszustand der Narren genommen.









Wo kommt das Schuttigfeuer hin? Welche Strecke ist so lang, dass die Narren sie bewältigen können, es aber auch genug Platz für die Zuschauer gibt? Mit Fragen wie diesen hat sich der Verkehrsausschuss beschäftigt. So viel sei schon am Anfang verraten: Diesmal wird ins Tal hinab gesprungen.