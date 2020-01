Narrentag 2020 Überlingen Viererbund-Narren in WG alle unter einem Dach

Willkürlich sei die Truppe jedoch nicht zusammengekommen: "Unsere Narren-WG entstand bereits 1983 bei der Bundeswehr", erinnert sich Röthel. Damals sei er mit einem der Oberndorfer- und einem der Elzacher-Narren in einer Stube gewesen. "Da haben wir gesagt, wir gründen zu den Narrentagen einen Dreierbund", erzählt er weiter - dem Dreiergespann fehlte jedoch noch ein Rottweiler, der dann 1987 dazugekommen sei. Seit dem sehen sich die Viererbund-Narren jedoch nicht nur alle drei bis vier Jahre am Narrentag: "Auch an Geburtstagen, im Sommer und immer mal wieder treffen wir uns", freut sich Röthel.

Bereits am Freitag reisten Rottweiler, Oberndorfer und Elzacher an - das hat bei der Truppe Tradition: "Wir treffen uns immer einen Tag früher. Am Freitag habe ich die Gäste durch Überlingen geführt und ihnen gezeigt, wo die Besenwirtschaften und so sind - und gefeiert haben wir natürlich auch", erzählt der Gastgeber. Die Gruppe wolle natürlich an allen Programmpunkten des Narrentags teilnehmen und das Wochenende zusammen genießen.

Das sei ohnehin das Schönste für sie am Narrentag: sich zu treffen, beisammen zu sitzen und miteinander lustig sein, erklärt der Gastgeber: "Denn wir sind nicht einfach nur eine Narren-WG, sondern eine Narren-Familie."