Narrensuppe: Vermutlich auch in Zukunft Fasnacht in der „Krone“ in Neuenburg

Die 33. Neuenburger Narrensuppe in der „Krone“ schreibt nicht nur wegen eines hochkarätigen Programms Geschichte: Die Gastrofamilie Waidele war letztmals Gastgeber.
Bei aller Ausgelassenheit der Gäste bei der städtischen Narrensuppe im Gasthof „Krone“ in Neuenburg lag doch ein bisschen Wehmut in der Luft. Mit der Narrensuppe in ihrer 33. Auflage verabschiedeten sich Elisabeth und Stefan Waidele von den Neuenburger Narren – allerdings nicht ohne Geschenke und Dankesworten sowohl von den Fasnächtlern, allen voran Rhiischnooge-Oberzunftmeister Tobias Anlicker, als auch von Bürgermeister Jens Fondy-Langela.