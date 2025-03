Narrenstube beim Schwarzwälder Boten: Arm in Arm mit Narren und Promis in Oberndorf

Arm in Arm mit Narren und Promis in Oberndorf

21 Sie freuen sich über den Besuch in der Schwarzwälder-Bote-Narrenstube: Jörg Braun, stellvertretende Chefredakteur (von links), Carsten Huber, Geschäftsführer der Schwarzwälder Bote Mediengruppe, und Peter Wolf aus der Verleger-Familie, langjähriger Redaktionsleiter und „Stadtbummler“. Foto: Cools

Nach dem Oberndorfer Narrensprung am Dienstagmorgen durften die Narren eine kurze Pause einlegen. Viele stattete der Narrenstube in der Kantine des Schwarzwälder Boten einen Besuch ab. Von Ermüdungserscheinungen war da allerdings gar nichts zu spüren.









Was wäre der Fasnetsdienstag in Oberndorf ohne die Gelegenheit, das Erlebte mit Narren, Musikern und Zuschauern bei einem Glas Sekt Revue passieren zu lassen? Für viele führt der erste Weg nach dem Narrensprung direkt in die Kantine des Schwarzwälder Boten.