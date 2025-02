Das ist an der Fasnet in Zimmern unter der Burg geboten

1 Die Burgnarren jucken an den tollen Tagen nicht nur einmal durchs Dorf. Foto: rchiv/Baasner

Am „Schmotzigen“, Rosenmontag und Fasnetsdienstag geht es rund in Zimmern unter der Burg: Das ist an den tollen Tagen geboten.









Link kopiert



Im Januar hat die Gemeinde am Schwarzenbach den 50. Geburtstag ihrer Narrenfigur, dem Burgnarren mit einem großen Fest in der Gemeindehalle gefeiert. Nun geht die Fasnet in Zimmern unter der Burg in die zweite und heiße Phase.