Narrensprung in Rottweil

1 Der Kartenvorverkauf für die Teilnehmer am Montag und Dienstag geht in einer Nebenhalle der Spedition Hugger über die Bühne. Foto: Alt

Geordnet ging’s zu beim Narrenkartenvorverkauf für Mitglieder für die Narrensprünge am Fasnetsmontag und -dienstag. Der freie Verkauf ist am Sonntag gestartet.















Rottweil - Hier ein Schwätzchen, dort ein Pläuschchen. Fast schon familiär ging der Narrenkartenvorverkauf für die Mitglieder der Narrenzunft Rottweil am Samstagnachmittag über die Bühne. Von 14 bis 16 Uhr waren die Karten für die Narrensprünge am Fasnetsmontag und -dienstag in einer Nebenhalle der Spedition Hugger erhältlich.

Jeweils ein Kontingent von 2500 Karten

Für die beiden Fasnetsstage hat die Narrenzunft jeweils ein Kontigent von 2500 Karten vorgesehen. Für Kinder unter 14 Jahren gibt es etwa 800 Kindernarrenkarten.

Am Sonntag startete dann der Verkauf der Restkarten für Nichtmitglieder bei den Ausschuss-, Ehren- und Vorstandsmitgliedern der Narrenzunft.