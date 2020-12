Narrensprung 2021 abgesagt Jetzt hat die Fasnet in Oberndorf doch "a Loch"

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und den Freunden des Viererbunds getroffen worden. "Natürlich möchte ein rechter Oberndorfer Narr sofort laut ausrufen, dass er sich nichts von der Obrigkeit verbieten lässt – die Geschichtsbücher zur Oberndorfer Fasnet nennen viele solcher Momente und Ereignisse", meint Pfisterer. Genau an diese rechten Oberndorfer Narren appelliere der Elferrat aber, mit Verbundenheit und Liebe zur Fasnet zu Hause zu bleiben, die Fasnet nicht zu vergessen, sondern diese eben zu Hause zu pflegen, zu dekorieren, die Fahne rauszuhängen und sich etwa an den herrlichen Narrentag in Überlingen und die vergangene Fasnet zu erinnern. "Damit wir dann hoffentlich unserer freudenreichen Fasnet in 2022 umso mehr mit viel Lebensfreude und Herzblut Ausdruck verleihen können."