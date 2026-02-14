Narrensprung 1986: Eisiger Wind, volle Gassen – so war die Rottweiler Fasnet vor 40 Jahren

Rund 3000 Narren und bis zu 20 000 Zuschauer prägten den Fasnetsdienstag 1986. Selbst „sibirische anmutende Verhältnisse“ hielten die Feiernden nicht auf.
Beißende Kälte, frostige Instrumente – und dennoch Tausende in den Gassen: Wer vor 40 Jahren in Rottweil an der Fasnet unterwegs war, brauchte Ausdauer und eine ordentliche Portion närrische Leidenschaft. Ein Blick in die Ausgabe des Schwarzwälder Boten, vom Aschermittwoch 1986 zeigt, mit welcher Intensität die Stadt die närrischen Tage damals erlebte.