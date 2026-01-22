Narrenspiegel der Villinger Glonkis: Närrische Schreiberinnen können auf Spione bauen

Bei der Redaktion der Villinger Glonki-Gilde sind unzählige Geschichten und Fotos von Pleiten und Pannen im Alltag eingetrudelt, die sich im Narrenspiegel wiederfinden.
Beste Stimmung herrscht beim Team des Narrenspiegels der Villinger Glonki-Gilde: Der 74. Jahrgang liegt druckfrisch in den Händen der närrischen Schreiberinnen Karina Haug, Daniela Müller, Tanja Schreiber und Carmen Tadday um Redaktionsleiterin Christa Kunzelmann. Und sie haben nicht nur selbst das ganze Jahr die Ohren gespitzt, sondern bekamen auch zahlreiche Geschichten zugetragen.