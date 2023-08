Familienkrach in der VSAN

1 Die Kosten für den Narrenschopf in Bad Dürrheim sind einer der Hauptkritikpunkte der Narrenzünfte aus Endingen, Wolfach, Bräunlingen, Schömberg und Schramberg in ihrem offenen Brief an das Präsidium der VSAN. Foto: VSAN Narrenschopf

2024 feiert die Vereinigung schwäbisch-alemanninscher Narrenzünfte ihr 100-jähriges Bestehen. Allerdings regt sich bei den Zünften aus Endingen, Wolfach, Bräunlingen, Schömberg und Schramberg Unmut – es gab einen offenen Brief ans Präsidium.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) hat Anfang Oktober ihre Herbstarbeitstagung – und da wird es großen Redebedarf geben. Fünf Zünfte kritisieren das Präsidium scharf, was aktuell in der Vereinigung läuft und was die Finanzen im Narrenschopf angeht. Das Präsidium wie auch Werner Mezger antworteten.