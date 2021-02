Narrenring Neckar-Gäu ist sauer Fasnet: Herbe Kritik an Behörden

Auslöser der ganzen Geschichte war das Polizeipräsidium in Konstanz mit einem Schreiben, das über sämtliche Polizeiposten die Narrenzünfte der dortigen Region über das geplante konsequente Vorgehen in Sachen Fastnacht informierte. Dieses Schreiben, das auch dem Präsidium des närrischen Freundschaftsringes und den Zunftmeistern vorliegt, schwappte natürlich sofort auf die Narren der ARGE südwestdeutscher Narrenvereinigungen und Verbände über, zumal es einem Fastnachtsverbot sehr nahe kam.

So wurde zum Beispiel auch das Aufhängen von Fasnetsbändeln mit der Begründung untersagt, dass dies keinen triftigen Grund darstelle, das Haus zu verlassen. Kurzum, die "Narrenseele" kochte über. Die Narrenverbände aus dem Süden Baden-Württembergs verbaten sich beim Innenministerium den schroffen Ton, den die Polizei an den Tag gelegt hatte, und sie forderten Klarheit über den Erlass, den das Innenministerium (auf den sich die Polizei beruft) herausgegeben habe.

Kurzum, diesen Erlass gab es zumindest 2021 gar nicht. Das Innenministerium bezeichnete allerdings das Schreiben der Polizei als sachlich richtig. Nach Meinung der Narren war das Ganze dennoch ein Willkürakt der Konstanzer Polizeibehörde, die damit das bislang bestehende gegenseitige Vertrauen empfindlich gestört habe.

Allerdings braucht man nicht nach Konstanz zu gucken, um festzustellen, dass die Bestimmungen, die Fastnacht und das Drumherum betreffend, ohnehin nicht einheitlich gehandhabt werden. Während in einem Ort Narrenbaum und Fasnetsbändel von Zunftmitgliedern aufgestellt und angebracht wurden, war das andernorts infolge der Hygienebestimmungen zum Teil nicht durchführbar und somit nur mit einem gewerblichen Helfer möglich.

Das Ordnungsamt der Stadt Horb sagte dazu: Ein Verbot zum Aufhängen von Fasnetsbändeln habe es nicht gegeben, aber die Zünfte seien auf die Einhaltung der Hygienebestimmungen hingewiesen worden.

Der Präsident des närrischen Freundschaftsringes Neckar Gäu, Thomas Fischer aus Salzstetten, war jedenfalls – wie übrigens alle Präsidenten der 14 Narrenringe im Südwesten – in die ganze leidige Geschichte involviert und wurde stets per Videokonferenz auf dem Laufenden gehalten.

Auch der Endspurt der Fasnet bleibt überwiegend digital

Er sagte unserer Zeitung gegenüber dazu: "Wir sind bislang wenig mit solchen Themen konfrontiert worden, daher habe ich den Ball auch flach gehalten." Es habe zwar die eine oder andere Ungereimtheit beim Aufhängen der Fasnetsbändel gegeben, aber dies sei eher die Ausnahme gewesen. Und weiter: "Ich verfolge das Geschehen in unseren 26 Ringzünften sehr genau und es gab bislang wenig Anlass, Kritik zu üben."

Außerdem hätten die Zünfte auf Initiative des närrischen Freundschaftsringes Umzüge und sonstige Veranstaltungen frühzeitig abgesagt und seien somit auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht geworden.

Auch der Schlussspurt der Fasnet erfolge bei den Zünften überwiegend digital. Ansonsten lasse sich die Fastnacht nun mal nicht verbieten. Wer das im Sinn habe, vertreibe diese lediglich in die Konspiration und das wolle nun wahrhaftig niemand.

Zudem sei die Stimmung bei den Narren und vor allem auch bei den Kindern ziemlich gedrückt. Sie vermissten einfach die Fasnet in ihrer ursprünglichen Form. Lob zollte Fischer den Narrenzünften. "Sie haben sich auf der digitalen Schwelle doch Einiges einfallen lassen." Es habe sich aber auch gezeigt, dass die Narren halt einfach die Menschen um sich herum brauchen und umgekehrt. Letztlich habe sich die starke Ringgemeinschaft insbesondere in dieser schwierigen Zeit bezahlt gemacht. So seien die Zünfte für den Ausfall ihrer Veranstaltungen vom Land finanziell unterstützt worden. Er gehe davon aus, dass auch eine zweite Rate demnächst zu Buche schlagen werde.

Dazu befragt, wie er denn den närrischen Endspurt verbringe, meinte der Ringpräsident schmunzelnd: "Da wir unsere Häuser ja ohne triftigen Grund nicht verlassen dürfen, gedenken Präsidium und Brauchtumskommission täglich in stiller Andacht derer, die den Mut hatten, Fasnetsbändel aufzuhängen, lustig zu sein und einen Narrenbaum aufzustellen. Dann setzen wir uns (jeder für sich) in den Keller und weinen."