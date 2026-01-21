Narrenprogramm in Blumberg: Wenn an Fasnet Tränen vergossen werden

Die fünfte Jahreszeit kann in Blumberg kommen, denn das Narrenprogramm steht. Von Samstag, 7. Februar, bis Aschermittwoch, 18. Februar, heißt es wieder „Hallo-Narro“.
Die Narrengesellschaft Blumberg sieht sich für die Fastnacht 2026 bestens vorbereitet. „Die fünfte Jahreszeit kann kommen“, ist im Verein von allen Seiten zu hören. Um das Vorstandsquartett mit der erfahrenen Elke Bellhäuser, Carina Vetter sowie den beiden Neulingen in der Führungsriege, Tim Lengsfeld und Stephan Braun, scharren die tragenden Gruppen schon ungeduldig mit den Füßen.