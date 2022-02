1 Roland Wehrle will die Fasnet „zurückhaltend gefeiert“ wissen, aber wegen des Ukraine-Kriegs nicht absagen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Fastnacht im Südwesten werde wegen des Ukraine-Kriegs nicht abgesagt, erklärte Narren-Funktionär Roland Wehrle aus Furtwangen gegenüber unserer Redaktion. Er regt seine rund 70 Zünfte aber zu einem „zurückhaltenden Feiern“ an.















Furtwangen - Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) mit vielen Zehntausend Mitgliedern in rund 70 Zünften zeigt sich angesichts der Kriegsnachrichten aus der Ukraine „völlig geschockt“, wie er im Telefonat mit unserer Redaktion berichtet. „Das hat mich beim Aufstehen heute früh kalt erwischt“, sagt Wehrle – und man versteht ihn am anderen Ende der Telefonleitung kaum, denn Wehrle steckt schon mitten im närrischen Treiben in seiner Heimatstadt Furtwangen.

Damit ist geklärt, wie es bei den VSAN-Narren offiziell in Sachen Zwiespalt Krieg und Fastnacht aussieht: Die Narren sind trotz der rollenden Panzer in Osteuropa in den Schmotzigen Donnerstag gestartet. „Wir werden unsere Tradition nicht mit Füßen treten und die närrische Zeit dennoch begehen“, erklärt Wehrle im Telefonat.

Corona bremste die Narren 2021 aus

Ohnehin sei die diesjährige fünfte Jahreszeit wegen Corona schon arg unter die Räder gekommen, viele großen Veranstaltungen hätten abgesagt werden müssen, weiß der VSAN-Präsident. Zumeist nur kleinere Veranstaltungen und Aktionen im Freien seien noch möglich. Die wolle man nun nicht kurzfristig wieder streichen. Auch, weil die Fasnacht voriges Jahr wegen Corona ganz Pause machen musste. Nun gelte es, auch an die Narren zu denken, die der Schrumpf-Fastnacht 2022 entgegengefiebert hätten.

Kurzfristiger Friedensgottesdienst

Wehrle rät allerdings seinen Narrenfreunden, auch die Ukrainer nicht zu vergessen oder zu verdrängen, wie dies etwa beim traditionellen Narren-Gottesdienst am Donnerstagmorgen in Furtwangen geschehen sei. Die Feier sei kurzfristig zu einem „Friedensgottesdienst“ umgewidmet worden. „Wir denken an die Menschen in der Ukraine und ihr Leid“, meint der Präsident.

Fastnachtspause 1991 steckt noch in den Knochen

Schon einmal, erinnert Wehrle, sei die Fastnacht einem Krieg zum Opfer gefallen, 1991 beim Irak-Konflikt. „Daraus haben wir gelernt“, sagt der Präsident. Im Nachgang seinerzeit habe man beschlossen, nie mehr wieder eine närrische Zeit wegen eines kriegerischen Konflikts auszusetzen. „Sonst hätten wir in keinem Jahr Fastnacht feiern können. Irgendwo auf der Welt ist an jedem Tag im Jahr Krieg“. Das närrische Brauchtum hingegen sieht Wehrle als Beitrag zum Frieden.

Wehrle geht davon aus, dass die Narren die Fastnachtstage eher bedächtig angehen werden und zurückhaltend feiern. „Wenn Kiew brennt, hat doch keiner wirklich Lust auf Narretei“, räumt er ein. Verbieten wolle man es allerdings keinem, Freude und Fröhlichkeit zu verbreiten.