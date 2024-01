Narrenparty in Sulz: In Bergfelden treiben es die Jäkle und Hexen besonders wild

6 Die Bergfelder Jäkle verstehen es, Pyramiden zu bauen. Foto: Steinmetz

In bester Partylaune zeigten sich die Jäkle und Kropfer in der Bergfelder Dickeberghalle. Das Programm hatte es in sich: Auf der Bühne ging es bei den Auftritten spektakulär zu.









Da hat es sich gelohnt, draußen eine halbe Stunde in der Schlange zu warten. Gut 100 Besucher harrten geduldig und diszipliniert in der eisigen Kälte aus, bis sie eingelassen wurden. So verpasste mancher den Einlauf der Bergfelder Narren mit ihren Garden, den Jäkle und Kropfern. Zunftmeister Tobias Braun stellte die Narrenfiguren vor, dann ging es gleich los. Doch, was machten eigentlich der Weihnachtsmann und das Christkindle auf der Bühne? Es ist ja schon Fasnet. Es waren, wie es sich herausstellte, die Moderatoren des Abends, Julia und Oliver Majer. Sie hatten für die zahlreichen Partygäste so manches wunderliche Geschenk mitgebracht.