Narrennacht in Loßburg: Atemberaubende Akrobatik und Guggenmusik

1 Das Motto der Narrennacht lautete „Hawaii“. Das war auch an den Outfits der Showtanzgruppe zu erkennen. Foto: Michaela Rauter-Raisch

Zur 19. Loßburger Narrennacht in der Turn- und Festhalle waren 15 Gastvereine gekommen.









Rund 550 Hästräger und weitere Besucher in originellen Kostümen waren zur Narrennacht der Loßburger Narrenzunft in die Turn- und Festhalle in Loßburg gekommen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die Schlossberghexen und Kinziggeister hatten mit 80 helfenden Mitgliedern ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. 15 Gastvereine folgten der Einladung zur 19. Loßburger Narrennacht, die unter dem Motto „Hawaii“ stand.