Narrenmesse in Furtwangen

1 Ein buntes Bild mit den Hästrägern bietet sich bei der Messe für die Narren in der Pfarrkirche St. Cyriak. Foto: Stefan Heimpel

Mit einer humorvollen Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Cyriak startete Furtwangen in den Schmutzigen Donnerstag. Pfarrer Harald Bethäuser nahm in seiner gereimten Predigt Kirche, Politik und Bürokratie aufs Korn.









Link kopiert



Eine feste Tradition in Furtwangen ist der Auftakt des bunten Treibens am Schmutzigen Donnerstag mit der Messe mit den Narren in der Pfarrkirche St. Cyriak.