"Narrenlehrling" Manuel Andrack ist Fan der Rottweiler Fasnet

Drei Kapitel Rottweil gewidmet

Rottweil widmet Andrack gleich drei Kapitel. Los geht es mit dem "Larvenschnitzer von Rottweil", wie er das erste Rottweiler Kapitel überschreibt. Aber nicht nur in der Werkstatt von Mathias Aiple darf Andrack sich umschauen und selbst Hand anlegen. Er lernt, dass die Maske in Rottweil Larve heißt und dass die Fasnet in der Gestalt der Narrenmutter sogar auf einer Stuhlwange in Rottweils Hauptkirche, dem Münster, zu finden ist. "Das ist eine Welt, die ich als Karnevalist nicht kenne", gibt Andrack beeindruckt zu.

Schnell sei klar gewesen: Larvenschnitzen reicht nicht, um die Fasnet kennenzulernen, da braucht es mehr. Und so war klar, "dass ich auch beim Abstauben dabei sein muss. Bei Mathias in der Wohnung im ganz privaten Rahmen sein zu dürfen, war etwas ganz Besonderes", würdigt Andrack das Engagement Aiples. Mit Neugier und Forscherdrank habe er sich als "Narrenlehrling" ans Werk gemacht, und kam zu dem Schluss – wie auch schon Goethe wusste: Reisen bildet. Auch in Sachen Fasnet.

Den eigenen Karnevalistenhut hatte Andrack bereits vor mehr als 25 Jahren an den Nagel gehängt. Er ließ sich für das Buch wieder ganz neu auf das Thema ein. "Ich habe mir die Faszination wieder neu erarbeitet. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so reinsaugt und so fasziniert", gibt er zu. Und das kommt auch so rüber in seinem Buch, das Andrack unterhaltend, in schöner Bildersprache und mit der richtigen Prise Humor geschrieben hat. Er hat den Ton der Rottweiler Fasnet perfekt getroffen.

Buch hätte im "Schwarzen Lamm" vorgestellt werden sollen

Direkt aus Aiples guter Stube berichtet Andrack vom Dreikönigstag. Auch ein "Spaßmachertuch, das von einer Streichholzschachtel zusammengehalten wird", wie er schreibt, bekommt er, damit er passend gekleidet ist. Die "schwäbisch-alemannische Minimalstverkleidung" gefällt ihm. Noch mehr gefällt ihm, dass sogar sein "Karnevals-Kaufhaus-Kostüm" schließlich noch abgestaubt wird, nachdem mehrere Abstaubertrupps dies abgelehnt hatten.

Und schließlich folgt im Kapitel "Das Geheimnis der Rottweiler Fasnet" der lang ersehnte Narrensprung, den Andrack mit allem Drumherum ebenfalls sehr detailliert beschriebt und den Lesern Eindrücke zuspielt, die zumeist doch nur Insidern, nicht aber Gästen zuteil werden.

Eigentlich hätte das Buch am Vorabend des Dreikönigstags im "Schwarzen Lamm" vorgestellt werden sollen. Doch daraus wurde coronabedingt nichts. Nun hat der Autor verschiedene Szenen eingelesen, die gegen Ende dieser Woche im Internet zu finden sein werden. Auch eine Online-Signierstunde soll es geben, bei der Leser ihre Wünsche fürs Signieren mitteilen können. "Die signierten Bücher können dann in der Buchhandlung Klein abgeholt werden", sagt Andrack, der sein Buch als "schönes Trostpflaster" für die abgesagten Fasnetsveranstaltungen sieht. Er hofft, dass er die Buchvorstellung 2022 nachholen kann, denn eines ist für ihn sicher: "Der Fasnetsdienstag ist auf jeden Fall für Rottweil reserviert", denn dann ist er mit dem närrischen Herzen wieder "voll dabei".