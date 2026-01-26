Narrengilde Göttelfingen: Showtänze sorgen für Begeisterung

18 Narrenzünfte und Gastgruppen hatte die Narrengilde Göttelfingen am Freitag zu ihrem Brauchtumsabend eingeladen. Am nächsten Tag ging es mit der Kinderfasnet weiter.
Nach dem Einmarsch hatten die Ansager Conny Kern und Heinz Röhm vier Seiten vor sich, denn viele Gäste aus nah und fern waren eingeladen: NZ „Zigeuner“ Untertalheim, NZ Rohrau , NZ Kusterdingen, NZ Dettingen, NZ Fischingen, NZ Mühringen, NZ Hochdorf, NZ Bühl, Freie Narren Dettenhausen, Luschdige Bruat, NZ Freudenstadt, NZ Eutingen, 1. NZ Herrenberg, Brechaloch Hexen, NZ Rohrdorf, Stoabruch-Troll Öschelbronn, NZ Nagold-Pfrondorf und die Narrenzunft „Gäu-Hexa & Wächter“ Gäufelden.