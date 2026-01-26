Narrengilde Göttelfingen: Showtänze sorgen für Begeisterung

18 Narrenzünfte und Gastgruppen hatte die Narrengilde Göttelfingen am Freitag zu ihrem Brauchtumsabend eingeladen. Am nächsten Tag ging es mit der Kinderfasnet weiter.

Nach dem Einmarsch hatten die Ansager Conny Kern und Heinz Röhm vier Seiten vor sich, denn viele Gäste aus nah und fern waren eingeladen: NZ „Zigeuner“ Untertalheim, NZ Rohrau , NZ Kusterdingen, NZ Dettingen, NZ Fischingen, NZ Mühringen, NZ Hochdorf, NZ Bühl, Freie Narren Dettenhausen, Luschdige Bruat, NZ Freudenstadt, NZ Eutingen, 1. NZ Herrenberg, Brechaloch Hexen, NZ Rohrdorf, Stoabruch-Troll Öschelbronn, NZ Nagold-Pfrondorf und die Narrenzunft „Gäu-Hexa & Wächter“ Gäufelden.

Zehn Piratinnen aus dem Steinachtal Zum ersten Mal waren die NZ Rohrau und die NZ Kusterdingen in der Korntalhalle. Das Programm führte die Garde der NGG mit ihrem Marschtanz an. Seit 1975 gibt es die Garde der NGG, verwies Conny Kern auf die tanzenden elf Blau-Weißen Tänzerinnen. Sie bauten Pyramiden und scheuten sich auch nicht vor Rad und Spagat. Über den Böhmischen Traum als Abmarsch freute sich das Herz des Amazonas Duos besonders, das zum ersten Mal in Göttelfingen auftrat.

Mit „der Fluch der Karibik-Musik“, aber auch einem Mix aus Captain Jack und „es gibt nur Wasser“ eroberten die zehn Piratinnen aus dem Steinachtal die Bühne. Sie hatten nicht nur ihren eigenen Fotografen der NZ Zigeuner Untertalheim dabei. Dieser machte Aufnahmen mit einer Kamera, die so groß war wie eine halbe Scheckkarte.

Die Gardemädels der NGG zeigten, welch wichtiges Brauchtum ein ordentlicher Marschtanz für die Blau-Weißen ist. Foto: Feinler

Nach der Zugabe, mit den leuchtenden Säbeln, machten sie die Bühne für die Brechalochhexa Obertalheim frei. Zum 30-jährigen Bestehen hatten sie einen Mix aus Masken- und Showtanz vorbereitet. Theresa und Luisa hatten den Tanz mit der Reise, von der Geburt, durch die Schul- und Partyzeit bis zur Hochzeit, konzipiert. Die „Rio Birds flying high“ war bei den zwölf Showtänzerinnen der NZ Dettingen nicht nur ein Motto - In ihren brasilianischen Tüllkleidern mit paradiesischen Fächern heizten sie auf südamerikanisch Weise ein.

Werbung für den Fasnetsball zu „60 Jahre Eutinger Prinzengarde“ am nächsten Tag machten die 14 Tänzerinnen mit ihrem Marschtanz. Mit Liedern wie Partyplanet, Sternenhimmel oder „under the moon of love“ bliess die Kusterdinger Lompa-Kapelle allen den Marsch. Als Zugabe verabschiedeten sie sich mit „Tränen lügen“ nicht.

Die Tänzerinnen und Tänzer der NGG waren als Piraten, unter der Regie von Melina Bender, auf der Bühne zu sehen. Foto: Feinler

Ihre schwarz-weiße Uhr schoben die Showtänzerinnen der NZ Fischingen über die Bühne. Zu Licht und Schatten glitzerten die 16 in ihren schwarz-silbernen Pailletten-Kleidern über die Bühne. Doch die Narren gaben nicht nur ordentlich Gas, sie sammelten auch für die Klinik Clowns Tübingen 1245 Euro an Spendengelder. Darüber freuten sich nicht nur die beiden Ansager, sondern das Sammelteam mit Martin, Thomas, Nicole und Ari. Die rund 800 erwarteten Narren hörten neben dem Amazonas Duo auf der Bühne, im Barzelt DJDän. Licht und Soundanlage konzipierte Oliver Leins aus Weitingen.

Den Abschluss aller Tanzeinlagen machte die Showtanzgruppe der Narrengilde Göttelfingen mit ihrem „Fluch der Karibik“. Die Figuren der 14 Mädels und drei Jungs hatte Melina Bender einstudiert, die auch die Schwertszenen choreographierte. Auf den Tischen startend, mit Laternen in der Hand, erklommen die jungen Tänzer/innen die Bühne. Auch sie erhielten starken Applaus und Zugaberufe, doch viel Zeit blieb nicht.

Am 7. Februar Guggenball in der Halle

Die Luschdige Bruat Göttelfingen, mit Tambour Andy Musch, wartete im Eingangsbereich mit den bemalten Gesichtern. Da sie am 7. Februar in der Halle Guggenball haben, gaben sie Einblicke und spielten „Sugar Baby Love“ oder „I thought i saw your face today“ – in der Hoffnung auf eine ebenso volle Halle in zwei Wochen.