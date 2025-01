1 Ihren Jubiläumstanz zeigte die NGG auch beim dreitägigen Fest und ihre Figuren beim Narrendapp. Foto: Alexandra Feinler

Ihren 55. Schnapszahlen-Geburtstag feierte die Narrengilde Göttelfingen (NGG) drei Tage lang – und mit einem besonderen Festprogramm.









Während am Freitagabend die Schnapszahlparty und am Samstag nach der Kinderfasnet der Brauchtumsabend in der Korntalhalle stattfanden, war am Sonntag der Narrendapp ein besonderer Höhepunkt.