4 Die Figur des "Harro", eine Kreuzung aus Schwenninger Hansel und Villinger Narro, stellt sich vor. Foto: Kratt

Die offizielle OB-Verhaftung im Schwenninger Rathaus musste zwar in diesem Jahr ausfallen. Doch ganz ungeschoren wollte das Narrengericht das Stadtoberhaupt nicht davonkommen lassen. So tagte es am Freitagabend im kleinen Rahmen im Innenhof der Zunftstube – und hatte saftige Strafe für Jürgen Roth parat.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Nicht nur im Sitzungssaal des Rathauses machen Narrenrichter Stephan Rothfelder, Staatsanwalt Johannes Hellstern und Strafverteidiger Jens Peter eine gute Figur, auch mit eigens organisierten Requisiten draußen, im Innenhof der Zunftstube, konnten sie diesmal das närrische Publikum bestens unterhalten und OB Jürgen Roth vor den Pranger stellen.

"Gesamtstädtisches Narrengericht"

Ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Doppelstadt sollte die Verhandlung ablaufen, und so war es auch das "gesamtstädtische hohe Narrengericht und der gesamtstädtischer Büttel", Narrenpolizist Florian Schütze, der den OB "wegen Hochverrats" anklagte: "Wir Schwenninger haben Dich zum Oberbürgermeister gewählt in tiefster Überzeugung, dass das mit Villingen und der Doppelstadt bald vorbei ist. Und was machst Du, Schultes? Du verschickst sogar Einladungen zu einem doppelstädtischen Fest."

Kreuzung zwischen Schwenninger Hansel und Villinger Narro

Von Kita-Gebühren über Ordnungsamts-Leiter Ralf Glück oder die Neckardole: Das Narrengericht hatte so manch eine "Schandtat" in Sachen politischer Entscheidung der vergangenen Monate parat. Und schließlich ging es ans Eingemachte, als Büttel Schütze meinte, er habe heute das Resultat gesehen, "was dabei herauskommt, wenn man meint, Villingen und Schwenningen verbinden zu müssen": eine "gemeinsame Narrenzunft" habe sich aufgetan. Und so ließ das Narrengericht jene gesamtstädtischen Zunft einmarschieren: Unter Marschmusikklängen sprang eine Figur herein, halb Schwenninger Hansel und halb Villinger Narro: Der Narrenpolizist taufte sie kurzerhand "Harro".

Ausnahmsweise war sich das Narrengericht dabei einig, dass der Schultes bei den einzelnen Häs-Elementen "überhaupt keine Ahnung hat, was zu wem gehört": Und so durfte er zur allgemeinen Erheiterung des Publikums bestimmen, ob Schuhe, Gschell oder Kragen der Villinger oder Schwenninger Fasnetsfigur zuzuordnen sind.

Schwenninger Wappen bei der Langen Tafel

Irgendwann hatte das Narrengericht davon genug, zog sich zur Beratung zurück und fällte gleich mehrere Urteile: Die Doppelstadt werde an der Fasnet wieder geteilt, zudem werde das Gericht den gesamtstädtischen Titel zurückgeben und wieder als Schwenninger Gericht fungieren. Die Verurteilung von Schultes Roth: "die oberste Pflicht, Schwenningen künftig ordentlich zu repräsentieren", meinte Richter Stephan Rothfelder. Seine Strafe: Bei der Langen Tafel im September, die als ein Höhepunkt des doppelstädtischen Jubiläums gilt, müsse der Oberbürgermeister das Schwenninger Wappen als Kette deutlich sichtbar tragen – im Gegensatz zum Villinger Wappen, das "deutlich sichtbar kleiner" darunter hängen wird.