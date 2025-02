Narrengericht in Allmendshofen

1 Sie freuen sich auf die Gerichtsverhandlung in Allmendshofen (von links): Bernd Wild, die Angeklagten Manuel Hagel und Ulrich Rülke, Wolfgang Gut und Guido Wolf. Foto: Verein

Das Ortsgericht an der Juniperus- Quelle klagt meist lokale Prominenz an. Dieses Jahr stecken Landespolitiker im Schandbrett.









Es wird wieder Recht gesprochen: Am Mittwoch, 26. Februar, am Tag vor dem Schmotzigen Donnerstag, tagt das legendäre Ortsgericht von Allmendshofen ab 19.30 Uhr an der Juniperus-Quelle.