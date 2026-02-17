Narrengericht Hausen: Neuer Dorfrichter beim Narrengericht

Bei der Sitzung des Narrengerichts im „Gasthaus Adler“ in Hausen waren sogar die Fenstersimse besetzt. Bürgermeister Philipp Lotter folgt auf Dorfrichter Mario Brugger.
Mit Spannung wurde der Dorfrichter-Neuling erwartet - es handelte sich um ein streng gehütetes Geheimnis in Hausen. Wie in der närrischen Szene erfahren werden konnte, verliefen diesbezüglich auch mannigfache Bestechungsversuche bei der Narrenzunft Hausen vergeblich. Und dann lüftete sich in der altehrwürdigen Stube des Gasthauses Adler das Rätsel. Bereits zwei Stunden vor Start der Gerichtsverhandlungen war die historische Beiz dermaßen voll , dass jeder Millimeter noch ausgenutzt werden musste. Besetzt waren sogar die Fenstersimse, auch die Wirtshaustüre war platzsparend ausgehängt worden. Kuschelig eng und erheblich kommunikativ erwies sich das „Vorprogramm“ des Altbadischen Narrengerichtes, es war wieder ein höchst amüsantes Spektakel zu erwarten.