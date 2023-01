Showtanzfestival begeistert in der Dickeberghalle

1 Die Elfen der Bergfelder Minigarde erwachen zum Leben. Foto: Vögele

Ein buntes Feuerwerk an Showtänzen boten acht Zünfte mit zehn Gruppen den Besuchern des Teenie-Showtanzfestivals in der Dickeberghalle.















Sulz-Bergfelden - Geschichten wurden tanzend erzählt. Aufgeschlagen wurde das teilweise bebilderte Erzählbuch von der Minigarde der Gastgeber. Vor dem Bühnenbild mit einem lichtdurchfluteten Wald erwachten neun vier- bis achtjährige zarte Elfchen im Frühling zu neuem Leben. Die ganzen Höhepunkte in so einem Elfenleben, sahen die Besucher in tänzerisch schönen Bildern, einstudiert von Yvonne Boss und Renate Stühler.

Premiere für die Teeniegarde

Einer Premiere gleich kam der Auftritt der ersten Teeniegarde in der Vereinsgeschichte. "Wenn Eskimos tanzen, wird ihnen nicht kalt", selbst vor dem polaren Bildhintergrund nicht. Das Motto war Programm. So lebhaft wirbelten die Mädchen unter Melina Heizmann, Celine Kopf und Lena Kopf über die Bühne. Da passte dann auch die Sonnenbrille und die angedeutete Hitze zum tänzerischen Abgang.

Schon stand die Vöhringer Fuchsbande, die Minigarde, in den Startlöchern. Wie schön Szenen aus altbekannten Kinderliedern umgesetzt werden können, das zeigte die Fantagarde unter Melanie Hägele. Sarah Müller und Anna Kuhring lockten mit ihren Mädels aus Mühlheim/ Renfrizhausen die Zuschauer ins "Land der Süßigkeiten", luftig, locker, bunt, auf der Zunge zergehend. "Tanzen geht um die Welt", die Fischinger Teenies unter Corina Teufel und Svenja Schlaak entführtenunter anderem in die Welt des Samba, der Shanties und des Kasatschok.

Viel flotter als die Post

Wieder zurück in der Heimat stellten die 17 "E’pfemger Dorfkinder" um Annika Majewski und Susi Warnke ihre großen Vorbilder glatt in den Schatten. Ja, wenn die Post so wäre wie es die flotten, sportlichen Zustellerinnen der Juniorengarde von Heiligenzimmern mit Alina Kotz und Angelika Dettling vorführten... Da könnte es dann schon heißen, wie szenisch gezeigt: "Schrei vor Glück".

In der Halle herrschte eine tolle Stimmung. Die Tänzerinnen wurden angefeuert. So auch die Minigarde von Sigmarswangen, die "Kindheitshelden" als Höhepunkte in Erinnerung riefen, nach einer Idee von Coline Steinwand, Stefanie Leicht und Lena Schuklies. Noch ein Vergnügen bereiteten die beiden Gruppen der Dettinger. Alexa Reichert hatte den Disneyfilm "Wayana" umgesetzt. Die letzte Seite füllten die charmanten Flugbegleiterinnen unter Chefstewardess Emily Hellstern mit ihren Reiseeindrücken.

Augen- und Ohrenschmaus

Einfallsreiche Choreografien mit einem Figurenreichtum, Eleganz, Schönheit, Ausdauer und Perfektion, alles traf in bewundernswerter Weise auf die jungen Akteure zu, ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus. Ein langer Sonderapplaus des Publikums durfte jede Gruppe verdient mit nach Hause nehmen. Durch das Programm führte Siegbert Mannchen.