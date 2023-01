4 Die Holzhauser Baurawald-Hexen gratulierten mit einer Hexen-Pyramide. Foto: hsd

Den Winter mussten die rund 1400 Narren beim Jubiläumsumzug zum 25-jährigen Bestehen der Narrenfreunde Bergfelden nicht vertreiben, dafür aber die Regenwolken über Bergfelden.















Sulz-Bergfelden - So durften sich die Zuschauer auf einen faszinierenden Fasnetsumzug freuen, der eine große Bandbreite der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet widerspiegelte. Nach Schätzungen der Feuerwehr säumten rund 3000 Zuschauer die Bergfelder Straßen. Um den Umzug mit 1400 Teilnehmern zu sehen, standen die Zuschauer an den Knotenpunkten in Drei- und Viererreihen.

Von der Aufstellung in der Oberndorfer Straße beim Vöhringer Tor bewegte sich der Umzug über die Horber Straße zur Dickeberghalle. Vorneweg marschierten natürlich die gastgebenden Narrenfreunde mit dem Musikverein Bergfelden.

Gut gelaunte Narrenräte

Ein rot-weißes Farbenmeer aus Garden winkte lächelnd und freundlich den Zuschauern zu. Gut gelaunte Narrenräte grüßten die vielen Zuschauer mit ihrem typischen Narrenruf "Jäkles Kropfer dicke Häls". Die zur Gruppe der Weißnarren gehörenden Bergfelder Kropfer juckten im Takt des Bergfelder Narrenmarsches und verteilten großzügig Süßigkeiten.

Die große Zahl an Jäkle trieb mit ihrer markanten Maske ihren Schabernack mit den Zuschauern. Der mitgeführte wilde Schafbock, eine Einzelfigur der Narrenfreunde, konnte von den beiden Jäkle kaum in Zaum gehalten werden. "Broatschua-Hexa", "Hexa-Bolla Saure Brüah" oder einfach "Narri-narro", jede Narrenzunft hat ihren eignen Narrenruf, den sie auch lautstark den vielen Zuschauern zuriefen.

Hexen treiben Unfug

Beim erwidern des Narrenrufs winkten meist Süßigkeiten. Ganz anders waren da die vielen Hexengruppen, die sich teilweise im selbst erzeugten Rauch mit furchteinflößenden Masken ankündigten und es auf die jungen Mädchen am Straßenrand abgesehen hatten. Von einer Hexe geschultert fanden sie sich schnell im laut beschallten Hexenwagen wieder.

Mit einer großen Abordnung an Narren kam auch die Kulturgemeinschaft Empfingen nach Bergfelden angereist. Auffallend sind die vielen Figuren ihrer "Alten Fasnet" die bis ins Jahr 1784 zurück reichen. Empfingen gilt aber auch als Paradies der Stroh- und Reisigbären. Die Empfinger "Saiwald Hexa" tragen keinen normalen Reisigbesen wie andere Hexen, sondern einen gebundenen Reisigbesen.

Sparsamer "Loablespalter"

Die Narrenzunft Mühlheim/Renfrizhausen gratulierte mit einer großen Anzahl an fröhlichen und geselligen Zeitgenossen zum Jubiläum. In Zeiten der Sparsamkeit kommt dem "Loablespalter", einem Renfrizhauser Waldarbeiter der sein Brot mit der Axt gespalten und mit einem hungernden Fremden geteilt hat, immer mehr Bedeutung zu.

Eine recht bunte Truppe aus Remmingsheim hatte die Narrenzunft mit ihrem Feuerteufel, den Nebelhexen, und den Lomba Kiebler mit ihrem außergewöhnlichen Narrenruf "Remmi-Demmi" dabei.

Die Narrenzunft Salzstetten hatte neben ihren Traditionsfiguren mit dem Gsendl die jüngste Gruppe mit dabei. Diese verkörpern die Bediensteten des Hofstaats, was durch ihre meist braun-beigen Gewänder und die Körbe voller Schnaps, Wurst und Schmalzbrot zum Ausdruck gebracht wird.

Traditionsreiche Flößer

Die Flößer der Narrengilde Glatt mit ihrem im Umzug mitgeführten großen Wagen erinnern an die alte Flößergemeinde mit langer Tradition. Mit ihrem Gerber aus dem dunklen Nordschwarzwald und dem Stockerbach möchte die Narrenzunft Stockerbachtal an die schwere Zeit und die harte Arbeit von damals erinnern.

Der Narrenverein Bad Imnau nimmt mit seiner Hauptmaske, dem Wasserkopf, Bezug auf das Wasservorkommen in der Gemeinde, welches auch zu Sprudelgetränken abgefüllt wird. Beim Narrenverein Salzschlecker Stetten lag natürlich nichts näher, als eine Figur aus dem Salzbergwerk in Stetten zu erschaffen. Die Schaiblin Hexa Stetten mit ihrem Narrenruf "Schaiblin-Hexa" schlossen den Umzug mit seinen 27 Gruppen nach rund zweieinhalb Stunden ab.