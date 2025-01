Narrenfahrplan: Das ist an der Fasnet in Schömberg geboten

Das ist an der Fasnet in Schömberg geboten

1 Die Bolanes auf dem Marktplatz ist ein fester Bestandteil der Schömberger Fasnet Foto: Archiv/Marschal

Die Fasnet dauert in diesem Jahr besonders lang: Zwischen dem Dreikönigstag und Aschermittwoch, der in diesem Jahr am 5. März ist, liegen 58 Tage. In der Fasnetshochburg Schömberg ist in dieser Zeit einiges geboten.









Link kopiert



Die schwäbisch-allemannische Fasnet beginnt traditionell am Dreikönigstag. In Schömberg schlüpfen die Narren bereits am Vortag erstmals ins Häs. Zu den Klängen des Schömberger Narrenmarsches, gespielt von der Stadtkapelle Schömberg in den historischen Uniformen, zogen die 20er in Fransennarr und Fuchswadel am Sonntagabend in die Stausee ein und eröffneten nicht nur die 95. Jahreshauptversammlung der Narrenzunft, sondern auch die Fasnetsaison im Städtle.