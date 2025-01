Elferrat, Garde und Grondelhexen haben in dieser Fasnet viele Termine. Auch in Dautmergen gibt es einige Fasnetsveranstaltungen.

Bis zum Aschermittwoch am 5. März haben Elferrat, Garde und Grondelhexen kaum ein freies Wochenende. Die Termine der Narrenzunft Dautmergen für die Fasnet 2025 im Einzelnen:

Am kommenden Samstag, 11. Januar, wird um 9 Uhr der Narrenbaum gestellt und die Fasnetsbändel im Ort aufgehängt, abends ist die Zunft bei der Narrenparty in Bergfelden vertreten, am Sonntag, 12. Januar, beim Umzug in Groul.

Am Samstag, 18. Januar, nimmt die Zunft am Brauchtumsabend in Zimmern teil, am Samstag, 25. Januar bei der Narrenparty in Oberndorf.

Hexenball am 15. Februar

Auch im Februar geht es weiter: Am Samstag, 1. Februar sind die Dautmerger Narren beim Brauchtumsabend Ostdorf, am 8. Februar beim Jubiläumsball der Riedbachhexen Geislingen.

Am Samstag, 15. Februar beginnt dann die Dorffasnet. Ab 20 Uhr steigt der Hexenball mit Programm im Bürgerhaus. Einlass ist ab 19 Uhr. Es werden Hexen-und Showtänze sowie musikalische Auftritte geboten, es wird bewirtet.

Am Freitag, 21. Februar, nimmt die Zunft an der Geisternacht in Bösingen teil, am Samstag, 22. Februar ist Kappenabend und am Sonntag, 23. Februar, laufen Elferrat, Garde und Grondelhexen beim Umzug in Binsdorf mit.

Umzug durchs Dorf als Höhepunkt

Am Freitag, 28. Februar, folgt die Teilnahme am Nachtumzug in Böhringen, am Samstag, 1. März beim Umzug in Geislingen und am Sonntag, 2. März in Gößlingen.

Die letzten Tage der Fasnet bleibt die Narrenzunft in Dautmergen. Am Montag, 3. März, findet ab 13.30 Uhr der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet statt. Am Dienstag, 4. März, zieht ab 9.30 Uhr der bunte Umzug mit Fußgruppen und Gastzünften durch das Dorf mit anschließendem närrischen Treiben.