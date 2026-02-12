Narrenehren für Andi Gsell: Neuer Schopfheimer Dilldapp seit 50 Jahren Narr durch und durch

Die Narrenzunft hat einen neuen Würdenträger: Andreas Gsell. Passend zu seinem 50-jährigen Narrenjubiläum bekommt er die höchste Auszeichnung der Schopfheimer Fasnacht überreicht.
Unter den lauten Klängen der Schlierbach-Schränzer Fahrnau marschieren die Schopfheimer Narren in den Narrenkeller. Schmutzige Dunschdig, 8 Uhr, es ist wieder Zeit für die Verleihung des Dilldapp-Ordens. Ozume Frank Pfeiffer, Statthalter „Max vom Viehmärt“ und Kinderstatthalter „Louis vo de Hexe“ zeigen sich bereit für die „heiße Phase der Fasnacht“ – und dann ist es auch schon so weit: Pfeiffer verkündete, wer in diesem Jahr die höchste Auszeichnung der Schopfheimer Fasnacht erhält: „Er hat es schon länger verdient, aber hüt isch er dra: Andi Gsell.“