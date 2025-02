Narrendorf statt Umzug: 2000 Besucher feiern mit den Hornig Orschweierer Hornig

1 Mit dem Einmarsch des Prinzenpaars Janah und Rene wurde die Veranstaltung am Narrenschopf eröffnet. Foto: Decoux/Sandra Decoux

Als Alternative zum ausgefallenen Umzug hatte die Narrenzunft Orschweier bei strahlendem Sonnenschein am Wahlsonntag ins Narrendorf am Narrenschopf eingeladen. Dort herrschte viel Remi-Demi und allerbeste Laune unter den vielen Gästen.









Nach der Absage des Großen Narrenumzugs in Orschweier aufgrund der Bundestagswahl am 23. Februar ließen sich die Orschweierer Narren nicht unterkriegen. Auf Initiative von Oberzunftmeister Volker Kern wurde rund um den Narrenschopf Orschweier ein Narrendorf eingerichtet. Man wollte der närrischen Bevölkerung, den befreundeten Zünften und den Zunftmitgliedern einen Ausgleich für die ausgefallene Großveranstaltung bieten und hatte sich einiges einfallen lassen, um die Gäste kulinarisch sowie mit viel Livemusik zu verwöhnen, erklärt die Narrenzunft in ihrer Mitteilung.