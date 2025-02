Narrenblatt in Fischbach

1 Lee Daniel Läufer (links) und Manuel Bühler präsentierten am Mittwochabend in der Zunftstube das druckfrisch eingetroffene Fischbacher Narrenblatt, das ab Samstag erhältlich ist. Foto: Albert Bantle

Das Fischbacher Narrenblatt deckt so manches Missgeschick auf. Ab Samstag ist die Zeitung erhältlich.









Einmal mehr toll aufgemacht und im Hochglanzformat ist die 52. Auflage des Fischbacher Narrenblattes. Am Samstag, 15. Februar, steht der Narrenblattverkauf an, und das in Fischbach traditionell im Haus-zu-Haus-Verkauf.