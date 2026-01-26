Narrenbaumstellen in Schönau: Das Herrschaftssymbol steht

Von jetzt ab herrschen wieder die Narren in Schönau im Schwarzwald, denn der Narrenbaum wurde am Samstagnachmittag vor dem Rathaus gestellt.

Von jetzt ab herrschen wieder die Narren in Schönau im Schwarzwald, denn der Narrenbaum wurde am Samstagnachmittag vor dem Rathaus gestellt. Eine sehr große Besucherschar wohnte diesem 33. Spektakel bei, das von der Guggemusik Chaibeloch-Lärtschi und dem Schönauer Fanfarenzug im neuen Häs musikalisch begleitet wurde. Schnell hatte sich der Platz vor dem Rathaus und dem Gymnasium am Samstagnachmittag mit Hästrägern und fröhlichen Besuchern gefüllt, Verpflegungsstände wurden rege besucht, und im großen Zelt ging die Narrenparty mit DJ Dirk, der sonst auch in Arosa oder auf Malle am Pult steht, nach dem Baumstellen weiter.

Nachwuchs-Guggemusiker bei den Chaibeloch-Lärtschi Foto: Ulrike Jäger Beim Narrenkonzert traten insgesamt sieben Guggemusiken auf, auch die älteste deutsche Guggemusik, die „Gugge 53“ aus Lörrach war nach Schönau gekommen. Außerdem begrüßte Schönaus Ozume Julian Seckinger zahlreiche Narrenzünfte aus der Umgebung. Der Schönauer Bürgermeister sei zwar nicht anwesend, dafür jedoch der Hinterhager Dirk Philipp, weshalb ihn Seckinger bei der nächsten Wahl im Tal vorschlagen wolle, wie er mit einem Augenzwinkern von der Rathaustreppe verkündete.

Bevor der Narrenbaum gestellt wurde, wurden noch einige Orden verliehen. So dankte Seckinger dem Baumspender Jo Goldmann mit dem Baumstellerorden. Endlich stehe mal ein Grüner vor dem Rathaus, so Seckinger, wobei sich die Farbe eher auf des Häs der Bechtle Zapfe bezog, deren Vorsitzender Goldmann ist. Dieser sei zwar jetzt der Liebe wegen nach Hausen gezogen, doch dankte der Ozume Goldmann für sein langjähriges närrisches Engagement in Schönau. Aus Sympathie und Dank gab es auch gleich ein lautstarkes „Huuse Ho“. Und noch ein Dankeschön in Form des Baumstellerordens gab es für Jochen Schäuble, der sich seit 20 Jahren bei den Schellenteufeln engagiert, seit 1999 bei den Baumstellern aktiv ist und im Wald den Narrenbaum markiert.

Der Kampagnenorden wurde dann dem langjährigen Baumsteller Christian Faschian verliehen, der sich auch sehr bei den Vorbereitungen engagiert und in diesem Winter wieder die Plätze vom Schnee befreit hat: „Du bist unersetzlich für uns“, so Seckinger. Bis das letzte und lauteste „Hopp“ vom Chef der Baumsteller Mathias Markanic alias Bammert Quick vom Paradies erklang, dauerte es dann noch ein Weilchen, weil die Patenzunft aus Zell mit Hürus und seinem Gefolge verspätet eintraf.

Die 30 Männer harrten derweil an den Sticheln aus und hielten die 22,22 Meter hohe Fichte aus dem Haselberg mit ihrer Muskelkraft in der Schräge. Doch die Verspätung wurde schnell verziehen, hatte Hürus Axel vo edlem Blut (Axel Umber) doch auch gleich noch zwei Orden aus Zell mitgebracht: Der Zeller Hausorden ging zu dessen großer Überraschung an Schönaus Ozume Julian Seckinger und an den Baumspender Jo Goldmann. Auch wenn das Baumstellen erst mit dem 15 Uhr-Glockengeläut der Kirche Mariä Himmelfahrt verspätet losging, schafften es die 30 Männer in der vorgegebenen Zeit: „Wir hatten uns vorgenommen, dass der Baum in 22 Minuten und 22 Sekunden steht“, erklärt Bammert Quick, und das schafften seine Mannen unter seinen strikten Anweisungen wie immer souverän in der vorgegebenen Zeit. Begleitet von lautem Trommelwirbel und Applaus glitt die Fichte dann ins vorgesehene Loch. Baumkletterer Johannes Steinebrunner brachte zum Schluss den Tannenkranz mit den Zünften an.

Ein Bild von Baumspender Jo Goldmann und seiner „Flamme“ Sabrina Lange von den „Irrlichter Huuse“ ziert den Narrenbaum in luftiger Höhe. Foto: Ulrike Jäger

Zuvor hatte Mathias Markanic dem Baumspender Jo Goldmann und seiner „Flamme“ Sabrina Lange von den „Irrlichter Huuse“ ein Bild in Herzform überreicht, das die beiden mit Fahrrädern vor einer Berglandschaft darstellt. Das von Nancy Glagau gestaltete Werk wurde dann ebenfalls in luftiger Höhe platziert.