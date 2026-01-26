Narrenbaumstellen in Schönau: Das Herrschaftssymbol steht

Von jetzt ab herrschen wieder die Narren in Schönau im Schwarzwald, denn der Narrenbaum wurde am Samstagnachmittag vor dem Rathaus gestellt.
Von jetzt ab herrschen wieder die Narren in Schönau im Schwarzwald, denn der Narrenbaum wurde am Samstagnachmittag vor dem Rathaus gestellt. Eine sehr große Besucherschar wohnte diesem 33. Spektakel bei, das von der Guggemusik Chaibeloch-Lärtschi und dem Schönauer Fanfarenzug im neuen Häs musikalisch begleitet wurde. Schnell hatte sich der Platz vor dem Rathaus und dem Gymnasium am Samstagnachmittag mit Hästrägern und fröhlichen Besuchern gefüllt, Verpflegungsstände wurden rege besucht, und im großen Zelt ging die Narrenparty mit DJ Dirk, der sonst auch in Arosa oder auf Malle am Pult steht, nach dem Baumstellen weiter.