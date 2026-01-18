Narrenbaumstellen in Langenau: Das Prinzenpaar stellt sich vor

Wer das Fasnachtsbaumstellen als Dorfevent erlebte war am Samstagnachmittag in Langenau. Im Dorfumzug brachten die Narren ihren Baum zum Rathausplatz.
Im Dorfumzug mit Aruba-Band, Xmen Group und Schlierbachschränzer brachten die Narren ihren Baum zum Rathausplatz in Langenau. Mit dabei waren die Eichener Seewichte, Fahrnauer Füürteufel und natürlich das Närrische Gefolge der Markgrafenstadt Schopfheim um Oberzunftmeister Frank Pfeiffer mit dem Stadthalter Max vom Viehmärt und Kinderstadthalter Louis vo de Hexe.