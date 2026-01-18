Narrenbaumstellen in Langenau: Das Prinzenpaar stellt sich vor

Wer das Fasnachtsbaumstellen als Dorfevent erlebte war am Samstagnachmittag in Langenau. Im Dorfumzug brachten die Narren ihren Baum zum Rathausplatz.

Im Dorfumzug mit Aruba-Band, Xmen Group und Schlierbachschränzer brachten die Narren ihren Baum zum Rathausplatz in Langenau. Mit dabei waren die Eichener Seewichte, Fahrnauer Füürteufel und natürlich das Närrische Gefolge der Markgrafenstadt Schopfheim um Oberzunftmeister Frank Pfeiffer mit dem Stadthalter Max vom Viehmärt und Kinderstadthalter Louis vo de Hexe.

Der Baum steht nach zehn Minuten Sie alle empfing die Moderatorin des Nachmittags Silke Schätzle vor dem Rathaus. Der Baum wurde mit Muskelkraft, ohne technische Hilfe wie in Schopfheim, in die Höhe gehoben. Rekordverdächtig der Zeitaufwand. Nach gut zehn Minuten stand der Stamm gerade und sicher in der Verankerung.

Präsentation des neuen Prinzenpaares

Gespannt warteten die Narren auf die Präsentation des Prinzenpaares. Silke Schätzle, wie sie selbst sagt „Inselbewohnerin in Langenau“ präsentierte Nicole Butt und Marco Roser als Traumpaar der Fasnacht 2026.

Ortsvorsteherin übergibt den Rathausschlüssel

Da konnte auch Ortsvorsteherin Dinah Frey zur geforderten Schlüsselübergabe nicht nein sagen. Obwohl es ihr nach eigenen Worten etwas schwer fiel, denn erst vor wenigen Wochen durfte sie das Amt der Dorfobersten übernehmen, um es gleich wieder in närrische Hände abzugeben. Die Zeit ist kurzlebig aber im Langenauer Rathaus nur vorübergehend und nur über die fünfte Jahreszeit. Mit dabei auch Bürgermeister Dirk Harscher. Bescheiden stellte er sich in die Reihen der Feuerwehr und half den Fasnachtsbaum aufzurichten. Vielleicht war dies das Geheimnis des gut und schnell gelungenen Werkes. Gefeiert wurde vor dem Rathaus mit Raclette, Wurst und vielen Getränken.