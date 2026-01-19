Narrenbaumstellen in Hausen: Ein Baum der alles weiß

Die Narrenzunft Hausen hat am Samstagnachmittag ihren Narrenbaum aufgestellt. Mit Hilfe einiger Schellewercher und eines Krans wurde die Weißtanne in das Loch vor der Festhalle gehievt.
Die Narrenzunft hat am Samstagnachmittag ihren Narrenbaum aufgestellt. Ein kleiner Umzug führte zuvor von Pauls Markt in der Hebelstraße bis vor die Festhalle. Angeführt wurde er vom Fanfarenzug Zell, deren Musiker fasnächtlich gekleidet waren. Dort wurde er mithilfe eines Krans von Felix Steinebrunner, Felix Wassmer, Jens Eichin, Philipp Adelmann und Severin Gehlert aufgerichtet. Der Baum stammt aus dem Gebiet „Upholz“ unterhalb von Gresgen und trägt die Schilder mit den Kennzeichen der Cliquen „Schellewercher“, „Hexen“, „Irrlichter“ und „Narresome“. Baumfäller waren Lukas Berger und Jan Schmidt.