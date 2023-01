1 Der Narrenbaum in Neukirch wurde von Vandalen zersägt. Nun bitten die Narren um Hinweise, wer dafür verantwortlich ist. Foto: Schwer

Das war kein Fasnetsscherz: In Neukirch beklagen die Narren einen Sabotageakt an ihrem Narrenbaum.















Furtwangen-Neukirch - In der Nacht auf Samstag wurde der vorbereitete Narrenbaum mutwillig zerstört, informiert Anita Schwer unsere Redaktion. Nachdem der Schaden um 9.22 Uhr entdeckt worden sei, hätten sich die Verantwortlichen schnell um Ersatz bemüht. Bereits eine Stunde später sei der neue Narrenbaum schon unterwegs gewesen.

Um Hinweise wird gebeten

Das Neukircher Narrengericht sucht nun noch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Und in bestem Fasnetsdeutsch fügen die Narren hinzu: "Es soll au Litt gei, die vun d Fasnet it viel halte......bliebe daheim, dirt kenne ner eier suurs Gsicht s’ganz Johr ufbhalte." Die Neukircher Narren könne man nicht aufhalten, weil sie alle zusammenhielten. Und schließlich das Fazit: "Narrebaum kaputt. Narri, narro, d nägscht Narrebaum isch do."