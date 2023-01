2 Die Vorsitzenden Bianca März und Alexander Michel (rechts) staubten die Rohrdorfer Eierknacker- und Mauerholzleut-Masken ab Foto: Feinler

Eutingen-Rohrdorf - Die Mitglieder hatten sich große Mühen gemacht und ihren Narrenbaum liebevoll verziert. Dass der Baum im Nu in der Ortsmitte stand, zeigte, dass die Helfer nicht aus der Übung gekommen waren. Auch dem Vorstands-Duo mit Vorsitzender Bianca März und Alexander Michel war die Freude anzusehen.

Mit Blick auf Corona und die damalige Herausforderung mit dem eingezäunten Gelände sagte Bianca: "Mir send wieder an unserem gwohnta Platz, müsset neme sucha nach nem großflächiga Ersatz. I be aber leider emmer noch so klei, da muss die Kischt unter meine Füß weiterhin sei."

Weihnacht ist nun vorbei, wussten die beiden und hofften die Narren wieder "in andere Flegga ufd Gass" zu sehen. Sie lobten den Narrenbaum mit den „scheene Rösle“, die bis Aschermittwoch dran bleiben. Da die Fasnet dieses Jahr recht kurz ist, befreiten die beiden die Masken schnell vom Staub. Als das "Narri, Narro" erklang, stimmten alle freudig mit ein.

Siebeneinhalb Wochen wird gefeiert

Doch die beiden riefen noch kurz zur Ruhe auf: "jetzt sprengat dia Eierknacker ond Mauerholzleut bald wieder rom. Siebenahalb Wocha ganged mir Sonntags ge laufa, und vor allem Freitags und Samschdags den mir vielleicht au….was senga." Nach dem ordentlichen Abstauben folgten noch die Rohrdorfer Narren-Rufe "Eier-Knacker", "Bibele – Oi" und "Mauerholz-Leut".

Zum traditionellen Schellentanz zeigten die Eierknacker, dass auch dieser nicht verlernt werden kann. Auf sie folgten die jüngsten Tänzerinnen und ein Tänzer. Die Garde unter der Leitung von Cindy und Jenny Herrmann, Chiara Eitelbuß und Laura Christall zeigte den traditionellen Gardemarsch. Für diesen erhielt der Nachwuchs starken Applaus.

Clowns: Nicht nur zur Fasnet gut

Als Mitteilungsblatt berichtete Marina Weiß von den lustigen Dingen aus dem Flecken auf schwäbisch. So erfuhren die Zuhörenden, dass irgendein Käpsele die Hallentür zugemacht hatte und die Trainerinnen Jenny und Laura nach dem Training ihre Sachen nicht mehr holen konnten. Gut, dass der Michael aus Göttelfingen einen Schlüssel hat.

Die Jutta hat doch gleich den Geburtstag von der Ina um eine Woche vorverlegt und sich selbst zum Kaffee eingeladen. Natürlich durfte auch der Bernd nicht fehlen, der auf seinen guten Aprilscherz mit seine Clowns am Fenster hingewiesen wurde. "Do sait der Bernd: Ups, aber dia han I vergassa, noch da Fasnet zim a henga."

So mancher duckte sich, denn Marina Weiß hatte einiges gesehen und sich natürlich selbst auch auf die Schippe genommen. Beim Besuch in der Halle hatte sie zusammen mit Nicole die Türklinke in der Hand. "Hoffentlich isch die bis morgen repariert", wusste sie, denn am Samstag lud die Narrenzunft Rohrdorf gemeinsam mit den Sportfreunden Rohrdorf zur Dorffasnet ein. Und da gab es auch die restlichen Neuigkeiten aus Bibeles-Hausen vom Mitteilungsblatt. Doch am Freitagnachmittag verriet die Marina noch nicht zu viel davon.

Schnaps, Narrenruf und Marsch

Getauft wurden dieses Jahr Sarah Renz, Marius Schmid, Niklas Schmitt, Sandro Schmitt, Jenny Herrmann, Laura Christall und Julia Apperger. "Mir Taufat euch heut zur richtige Eierknacker, Mauerholzleut und Gardemädels. Damit ihr a da Fasnet reacht Närrisch doa kennat, drom misat ihr heut dia drei Aufgaba erfülla, das ihr für eure Närrische Zukunft fit send", wusste der Vorstand. Doch die drei hatten kein Problem, den leckeren Taufschnaps zu trinken, ihren Narrenruf zu sagen und den Narrenmarsch zu singen.

Jubelnd wurden sie in der Narrenfamilie angenommen. Das Vorstands-Duo erklärte, dass nach dem offiziellen Akt noch im Vereinsraum bei Glühwein und Bier gefeiert wird, denn es gebe wegen Corona einiges nachzuholen. "Drum gehen mir getreu dem Motto: Jedem zur Freud und niemand zum Leid. Wird bis zom Aschermittwoch, des wär doch glacht, da hanna wieder Fasnet gmacht. Und des – i sags euch liabe Leit, soll man höra em Flegga ab heit!" Mit Narri Narro und den Rohrdorfer Fasnets-Rufen war nach der langen Zeit nun endlich wieder eine traditionelle Rohrdorfer Abstaubede erfolgt.