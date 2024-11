Narren ziehen Bilanz: „Das größte Volksfest in Schramberg“

1 Gespannt lauschen die Mitglieder während der Hauptversammlung der Narrenzunft Schrambergs dem Bericht des Kritzelmeisters Michael Wiedmaier. Foto: Riesterer

Fasnet macht Spaß und zieht viele in ihren Bann. Sorgen macht den Narren aber das künftig erforderliche Sicherheitskonzept.









Von 1985 bis 2000 war Eberhard Pietsch in Schramberg erster Bürgermeister – und er hat sein Gespür für die Politik offenbar längst nicht verloren: Am Montagabend ergriff der Obernarr abschließend zur Hauptversammlung der Narrenzunft Schramberg das Wort und appellierte in Richtung Zunftmeister Tobias Dold: Dieser solle nach Berlin kommunizieren, dass die Vertrauensfrage lieber schnell gestellt wird. „An der Fasnet haben wir besseres zu tun als zu wählen.“ Der Appell kam, wie seit Dienstag bekannt ist, zu spät.