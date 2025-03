9 Bunte Häs und Holzmasken in allen Formen und Arten waren auf den Ichenheimer Straßen zu sehen. Foto: Lehmann

Zahlreiche Gruppen zogen mit Häs und Holzmasken durch die Straßen und trieben ihren Schabernack. Allen voran die „Duwackstumbe“ und die Vereine, die im Neurieder Ortsteil zu Hause sind und das Dorfgesehen auf die Schippe nahmen.









Bunte Wägen, narrische Gruppen und Gastzünfte haben beim Umzug in Ichenheim für Partystimmung gesorgt. Hierbei wurde auch das örtliche Geschehen aufs Korn genommen, wie die Schließung der Raiffeisen-Filiale in Ichenheimoder den Plänen am Forum am Rhein.