In der Fußgängerzone hat das Bähnle Platz – die Machbarkeitsstudie ist in dieser Hinsicht positiv ausgegangen.

Schramberg - Die geplante Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Schiltach und Schramberg ist in aller Munde, nachdem der Fahrgastverband Pro Bahn diese Idee aufgebracht hat. Dabei ist geplant, die Bahn auch nicht nur bis zum früheren Bahnhof in der Nordstadt, sondern auch durch Schrambergs Innenstadt möglichst bis zum Berneckstrand zu führen.

Als „Ringzug“ unterwegs

Welche Strecken alle befahrbar sein könnten, das testete vorab jetzt schon einmal die Narrenzunft mit ihrem Elferfrauenexpress, der als „Ringzug“ verkehrte. Zugführer und Zunftmeister Tobias Dold voraus, Ehrenzunftmeister Hubert Dold als Lokführer ging die Fahrt vom Fundus in der Tösstraße über die Geißhalden- und Berneckstraße an der Volksbank vorbei dann die Fußgängerzone Hauptstraße abwärts.

Keine Flügeltests

Keinerlei Probleme gab es für die mit zwei Anhängern versehene Lokgarnitur – das Flügeln wurde allerdings nicht getestet – in der Fußgängerzone, allerdings musste Zugführer Dold immer wieder absteigen und für genügend Platz und eine gefahrlose Fahrt auf der Straße sorgen. Ob das auch mit einem späteren Zug so notwendig wird, kann damit aber nicht gesagt werden – nicht immer befinden sich so viele Menschen in der Stadt.

Alternativroute durch die Marktstraße

Als Alternativroute für die Straßenbahn muss Ideengeber Armin Fenske von Pro Bahn vielleicht auch die Marktstraße aufnehmen, denn auf dieser Alternativroute ging es ein Stückchen Richtung Schiltach, bevor am Hirsoner Platz gewendet wurde und die Route dann wieder die Hauptstraße aufwärts in Richtung Depot führte.

Musik gehört dazu

Dass natürlich bei einem so wichtigen Event wie einer Machbarkeitsstudie nicht nur die Tester des Elferrats in dem Bähnle mitfuhren, sondern auch einige Musiker, die für angemessene Stimmung sorgten, war selbstverständlich.