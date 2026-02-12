Narren stürmen Trossingens Rathaus: Und Kindheitshelden trotzen dem Regen

Wieder half keinerlei Gegenwehr – das Rathaus Trossingen wurde vom Narrenverein erstürmt und Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler in Handschellen abgeführt.
Auch wenn Trossingen nicht die Narrenhochburg schlechthin ist, der Narrenverein Trossingen mit seinen Unterdorfhexen, Uhren-Annemeien und Heidenpetern ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, das Rathaus zu stürmen. Der Dauerregen konnte den Narren und der närrischen Verwaltung den Spaß, der in diesem Jahr unter dem Motto „Kindheitshelden“ stand, nicht verderben. Allerdings nahm der Kindergarten St. Josef, der mit seinen vielen großen und kleinen Hemdglonkern stetes ein buntes närrisches Bild auf dem Rathausvorplatz rund um den Narrenbaum bildete, wegen des schlechten Wetters nicht teil. Stattdessen bekamen die Kinder im Laufe des Morgens Besuch vom Narrenverein.