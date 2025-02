Jeannette zu Fürstenberg aus Donaueschingen Europa muss größer denken

Für Jeannette zu Fürstenberg benötigt es eine Renaissance in der europäischen Wirtschaft. Künstliche Intelligenz ist für sie eine maßgebliche Schlüsseltechnologie. Was dies mit einer Nullpunktfaszination zu tun hat, beantwortet sie in ihrem Buch.